Vi manca Dino Crisis? Date un’occhiata a questo gioco coi dinosauri in UE5

I dinosauri hanno sempre rappresentato un valore aggiunto in ogni videogioco che si rispetti: saghe come quella di Dino Crisis e Turok hanno infatti testimoniato la passione dei giocatori verso i sauropodi.

Se qualche fan si sta dilettando a creare remake non ufficiali in salsa next-gen del classico Capcom, è anche vero che gli appassionati aspettano a braccia aperte un ritorno dei dinosauri in ogni modo possibile e immaginabile.

Dopo Deathground, l’indie multiplayer ispirato proprio a Dino Crisis e che non sembra essere affatto male, è ora il turno di un altro gioco che farà la gioia degli appassionati delle creature che hanno abitato il pianeta 65 milioni di anni fa.

DSO Gaming ha infatti pubblicato il trailer di Instinction, un titolo che sicuramente non mancherà di mandare in estasi chi cerca un po’ di azione next-gen con tanto di T-Rex.

Hashbane ha rilasciato il primo video teaser per il suo prossimo gioco di sopravvivenza con dinosauri, realizzato grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5 e inquadrato in soggettiva.

Il filmato, visionabile poco sotto, mostra la grafica del gioco, così come il suo photomode. Come si legge nella descrizione del gioco, via Steam:

Instinction sarà caratterizzato da una modalità single-player con combattimenti, esplorazione e puzzle, dove gli ambienti possono essere tanto infidi e affascinanti quanto le creature che si incontrano. Gli enigmi ambientali vi porteranno a completare missioni e a cercare antichi manufatti lasciati da una civiltà sconosciuta ormai scomparsa da tempo, mentre attraversate luoghi mozzafiato con condizioni atmosferiche sempre mutevoli, per un viaggio indimenticabile.

Instinction supporterà sia il DLSS che il Ray Tracing, mentre l’UE5 permetterà al team di spingere ancora di più l’acceleratore sia sull’illuminazione che sulla qualità dei modelli poligonali dei dinosauri.

Restando in tema, su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la recensione di Jurassic World Evolution 2, il gestionale di Frontier che riporta in vita i dinosauri più famosi del grande schermo.

Ma non solo: ExoPrimal di Capcom non sarà il nuovo Dino Crisis, ma Hiroyuki Kobayashi – figura chiave dietro le avventure di Regina – ha confermato di essere coinvolto nel nuovo progetto.