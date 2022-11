Vi eravate dimenticati di Vampire Bloodlines 2? Ci sono novità sull’uscita

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è stato annunciato molti anni fa, è rimasto nell’oblio e, probabilmente, ve ne siete anche dimenticati.

Ed è del tutto comprensibile perché il videogioco ispirato allo storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, è stato visto la prima volta davvero tanti anni fa.



In origine sarebbe dovuto uscire addirittura nel 2021 dopo un primo posticipo, un primo segno di evidenti problemi produttivi.

E dopo un “aggiornamento” di qualche mese fa sul gioco, Paradox è tornata a parlare dell’atteso titolo vampiresco.

Vampire Bloodlines 2 esiste ancora a quanto pare e, come riporta PC Gamer, Paradox sembra avere una minima idea di quando possa uscire.

Niente di ufficiale o troppo affidabile ma, in occasione di una recente intervista, il CEO Fredrik Wester ha comunicato un aggiornamento sulla release.

Interrogato sull’enorme ritardo di Vampire Bloodlines 2, Wester ha dichiarato:

«Probabilmente [Paradox] sarà in grado di fissare una data di lancio per questo gioco ragionevolmente presto. […] Un lancio nel 2023 è assolutamente non impossibile.»