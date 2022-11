Prince of Persia Remake esiste ancora? Ubisoft aggiorna sulla situazione

Ve lo ricordate Prince of Persia Remake? Se la risposta è “no” potete anche non sentirvi in colpa, visto il tempo che è passato.

Il remake dell’amato titolo Ubisoft è ancora nell’oblio, nonostante sia tranquillamente ordinabile su store online come Amazon, per esempio.

Nei mesi sono arrivati vari aggiornamenti, ma nessuno è mai stato definitivo né foriero di buone notizie per i fan.

E non aiutano i report ufficiali sul suo sviluppo, che raccontano delle situazioni non molto incoraggianti per la buona riuscita del progetto.

A questo punto è assolutamente lecito pensare che il titolo non esista più. Con un certo tempismo arriva l’ultimo tweet dell’account ufficiale.

«Molti di voi ci hanno chiesto di Prince of Persia: the Sands of Time Remake», recita il cinguettio, che continua: «Abbiamo creato un articolo per aiutare a consolidare le risposte in un unico luogo».

Questo articolo, per la precisione, pubblicato sul blog ufficiale di Ubisoft che presenta una serie di domande e risposte sul titolo.

Per quanto riguarda lo stato del gioco, Prince of Persia: The Sands of Time Remake non è stato cancellato. Il gioco rimane attualmente in fase di sviluppo presso Ubisoft Montréal.

E la data di uscita? Non ci pensate, perché Ubisoft ha dichiarato che non è stata fissata una nuova data di uscita: «forniremo nuove informazioni su quel fronte quando saremo pronti».

Ma il gioco rimane acquistabile in preordine, come specificato in apertura, e in questo senso i preordini esistenti sono stati annullati e rimborsati ove applicabile. I preordini potrebbero riaprire una volta annunciata una nuova data di rilascio del gioco.

Stando al Q&A Ubisoft dichiara di aver ricevuto addirittura domande su altri remake della serie di Prince of Persia che, al momento, non sono previsti.

Nel frattempo vi dovrete accontentare dell’altro gioco di Prince of Persia, visto che il franchise è tornato in un modo che non potete immaginare.

A proposito di remake di Ubisoft, anche Splinter Cell potrebbe essere a rischio dopo l’ultimo, illustre addio.