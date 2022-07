Vampire Bloodlines 2 non è scomparso, è “in buone mani” ma non lo vedremo presto

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è il classico videogioco che, dopo una serie di dichiarazioni e trailer, ha avuto una vita turbolenta ed è scomparso.

Il titolo avrebbe segnato il grande ritorno videoludico dello storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, ed era atteso da molti fan.

In origine sarebbe dovuto uscire addirittura nel 2021 dopo un primo posticipo, un primo segno di evidenti problemi produttivi.

L’ultima notizia su Vampire Bloodlines 2 è del febbraio del 2021, con la comunicazione di un cambio di sviluppatore e, sostanzialmente, un reboot del progetto.

Ma che fine ha fatto esattamente il gioco? Oggi possiamo aggiungere un altro tassello come risposta a questa intricata storia.

Come riporta PC Gamer, il videogioco è in buone mani, ma non aspettatevi di poterlo rivedere troppo presto.

Fredrik Wester, CEO del publisher Paradox Interactive, ha recentemente affermato, ancora una volta, che va tutto bene:

