Venom, Andy Serkis vi fa i complimenti per il Platino… non si sa perché

Sony, con il marchio di Spider-Man, ha la possibilità di produrre contenuti cross-mediali di ogni tipo, e il nuovo film di Venom di Andy Serkis sembra in qualche modo collegato… ma non capiamo perché.

Andy Serkis, pioniere del motion capture al cinema divenuto famoso per l’interpretazione di Gollum ne Il Signore degli Anelli, è il regista di Venom – La Furia di Carnage, in sala in questi giorni.

Il simbionte della Marvel è sulla bocca di tutti da un po’, e sarà anche all’interno di Marvel’s Spider-Man 2 come annunciato in precedenza.

E non solo, perché Venom è anche protagonista di un crossover a dir poco clamoroso all’interno di Fortnite, in cui porta scompiglio con dei contenuti a tema.

Ma il contenuto in cui è protagonista il regista del nuovo Venom è decisamente misterioso, più di quanto non sia lo stesso simbionte alieno che si impossessa di Eddie Brock.

C’è un video, infatti, che abbiamo scoperto nel web e confermato da Resetera, che è stato pubblicato da Sony ma non si capisce esattamente il perché.

Il filmato è presente sul canale YouTube di PlayStation Europe, si chiama “Venom: Let There be Carnage – Platinum” e lo trovate qui sotto:

Ecco cosa dice Andy Serkis, con il suo pregiato accento britannico, nel video:

«Ehilà! Sono Andy Serkis, regista di Venom – La Furia di Carnage. Congratulazioni per aver ottenuto il tuo Trofeo di Platino. È un risultato niente male, ben fatto!»

Il video è inserito come “Non in Elenco”, quindi non presente nella lista dei filmati, ma consultabile solo con un link diretto. A cosa serve? C’è un crossover in arrivo? Che segreto ci nasconde Venom?

L’unico riferimento che abbiamo trovato è nel sito di PlayStation dedicato all’Arabia Saudita, dove è stato incollato il video con un commento abbastanza didascalico sul contenuto.

Essendo Venom parte delle proprietà intellettuali di Sony, è probabile che questa cosa sia solo un complicato veicolo promozionale, e non un crossover di qualche tipo.

Personaggio che apparirà, come sappiamo, in Marvel’s Spider-Man 2, e sarà ovviamente uno degli antagonisti dei Ragni.

Chissà come si relazionerà con i due eroi protagonisti, nei confronti dei quali i giocatori dovranno compiere anche delle scelte importanti.