Le vendite di giochi PS5 nel Regno Unito sono aumentate del 324% (ma c’è un perché)

I problemi legati alle disponibilità di PS5 in tutto il mondo hanno senza dubbio avuto un forte impatto sul mercato internazionale, sebbene ciò sembra non avere in alcun modo impedito a Sony di registrare un bilancio decisamente positivo sulle vendite, specie nel Regno Unito.

Grazie alle nuove scorte arrivate la scorsa settimana nei negozi inglesi, giochi come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hanno visto aumentare le vendite del 161% (passando dal numero 12 al numero 4 nella classifica inglese) mentre le vendite di Demon’s Souls sono schizzate del 291% .

Non da meno anche i risultati di giochi come Call of Duty: Black Ops Cold War (+ 56%) e Assassin’s Creed Valhalla (+ 7%, con la versione per PS5 in aumento del 174%), stando ai dati GfK pubblicati da GamesIndustry.biz (via VGC).

Il crescente interesse per PS5 si è riflesso anche nelle vendite fisiche del “big” uscito la scorsa settimana, Hitman 3, il quale ha visto il 49% delle sue vendite solo sulla console di nuova generazione di Sony. Ma non solo: l’ultima avventura dell’Agente 47 è stato il più venduto per la settimana terminata il 23 gennaio, con vendite di lancio fisiche in aumento del 17% rispetto al suo predecessore.

Il perché di questo aumento vertiginoso del software PS5 ha però una spiegazione: le nuove scorte di console messe a disposizione dei giocatori inglesi la scorsa settimana hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale, specie dopo le sfide affrontate dal colosso giapponese per soddisfare l’enorme richiesta da parte dell’utenza.

Ciò avrebbe inoltre dato un colpo non indifferente ai cosiddetti bagarini, i quali hanno rivenduto grandi quantità di console a prezzi esorbitanti, danneggiando di conseguenza le vendite di software.

Se quindi le vendite di giochi fisici per PS5 sono aumentate del 324% nel Regno Unito la scorsa settimana, staremo a vedere cosa accadrà anche in Europa (Italia inclusa) non appena un nuovo stock di console di nuova generazione arriverà presso i rivenditori nostrani (a quanto pare, molto presto).

Ricordiamo che PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso novembre. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.