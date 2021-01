Dopo lo UK, nuove scorte di PS5 anche in USA: ma l’Italia?

Da quando PlayStation 5 è stata lanciata sul nostro mercato, lo scorso 19 novembre, sappiamo che è diventata praticamente introvabile. La console di nuova generazione di casa Sony, infatti, è diventata oggetto di corse all’acquisto che hanno manifestato una domanda molto più alta dell’offerta, come fatto notare anche dalla stessa casa giapponese, che sta cercando di rendere più agili le linee produttive in modo da consentire l’arrivo repentino di nuove scorte.

Così, nei giorni scorsi abbiamo visto l’arrivo di ulteriori PS5 sul mercato del Regno Unito, dove però i bagarini si sono ancora una volta messi all’opera, riuscendo – a quanto raccontano – a portare a casa altri duemila esemplari dalla catena di rivendita GAME, che ha comunque promesso di verificare tutti gli ordini prima di spedire le console, così da arginare il problema.

PlayStation 5 è stata lanciata in Italia il 19 novembre 2020

Apprendiamo oggi che sono in arrivo nuove scorte anche presso i GameStop degli Stati Uniti, come sottolineato dai colleghi del sito PSU. Oltretutto, nelle prossime settimane la console debutterà anche sul mercato indiano, quindi la domanda è legittima: quando vedremo l’arrivo di nuove PS5 in Italia? Per il momento non ci sono notizie ufficiali.

Sony aveva anticipato che quest’anno la console sarebbe diventata sei volte più facile da trovare. Tuttavia, per ora l’ultima volta che abbiamo visto PS5 disponibile è stato durante le festività natalizie, ma i nostri lettori che hanno provato ad acquistarla ci hanno segnalato che in quel caso si era trattato di un errore e che gli ordini erano stati poi disdetti.

Vi informeremo non appena ci saranno novità in merito alla disponibilità di PS5 presso i punti vendita online italiani: non perdeteci di vista e intanto date un’occhiata al nostro hub dedicato alla console per tutti gli approfondimenti, tecnici e relativi ai videogiochi già disponibili.