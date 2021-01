PS5 torna disponibile in UK, bagarino ne acquista duemila

Il fenomeno dei bagarini è ormai qualcosa che va a braccetto con la next-gen (o current-gen, fate voi) del mondo console. Sappiamo, infatti, che non solo ci sono poche scorte disponibili per i consumatori, ma anche che in mezzo a questa situazione dei furbetti hanno cominciato ad approfittarne, acquistando tutte le PS5 e le Xbox Series X che trovavano, con l’intento di rivenderle poi a un prezzo maggiorato.

Tra rivenditori che non sono ancora riusciti ad arginare il problema, Paesi che hanno fatto ancora meno e consumatori che evidentemente assecondano le brame di questi rivenditori, pagando di più per un prodotto piuttosto che attendere più disponibilità per tutti, ecco che ci siamo ritrovati in una situazione in cui i bagarini continuano impuniti a comprare nuove console, pronti a rivenderle.

PlayStation 5 è arrivata in Europa il 19 novembre 2020

È quanto accaduto oggi in Regno Unito, con la nota catena GAME che ha messo in vendita nuove scorte di PS5, che sono durate online per una decina scarsa di minuti. Il problema? Ancora una volta, a fare man bassa sono stati soprattutto i bagarini: una delle loro organizzazioni afferma che i suoi bot ne hanno acquistato altre duemila, che ora si prepara a rivendere a un prezzo maggiorato – con alcuni, al lavoro per l’organizzazione, che ne hanno preso oltre dieci a testa.

Tuttavia, GAME non ci sta e ha fatto sapere che si sta muovendo per assicurarsi che a ciascun utente vada una sola PS5: in questo modo, riuscirà almeno ad arginare gli acquisti molteplici fatti maliziosamente.

Ai microfoni dei colleghi del sito VGC, GAME ha spiegato:

La domanda per PlayStation 5 continua a essere molto alta e a superare di gran lunga la fornitura attuale. Stiamo mettendo in piedi delle forti contromisure che dovranno aiutare a fare in modo che la nostra politica di ‘una per consumatore’ venga mantenuta; in questo modo, daremo la possibilità di acquisto a quanti più consumatori diversi possibile.

Il portavoce assicura che la catena farà tutte le verifiche del caso prima dell’invio di conferma degli ordini odierni, in maniera tale che i bagarini non possano avere vita facile.

Speriamo, insomma, che il fenomeno venga arginato quanto prima e che la next-gen diventi parte della normalità dei videogiochi a stretto giro, in maniera che possa “ufficialmente” cominciare per tutti.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso novembre ma, fin dal day-one, la console è stata praticamente introvabile in tutti i mercati, Italia compresa. La console di casa Sony è stata passata al microscopio nelle sue caratteristiche e nella sua idea di videogioco nella nostra video recensione: potete scoprire tutto nell’articolo a questo link.