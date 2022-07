Valkyrie Elysium, l’esclusiva PS5 di Square Enix svela gameplay e data (ed è vicina)

Dopo che era emerso in queste ore un leak direttamente da PlayStation Store, adesso è arrivata la conferma ufficiale: Valkyrie Elysium, l’atteso action RPG di Square Enix che uscirà in esclusiva console su PS4 e PS5, oltre che su PC, ha finalmente una data d’uscita definitiva.

Si tratta dunque di un vero e proprio revival della storica saga Valkyrie Profile, che prosegue la fortunata collaborazione tra PlayStation e la casa di Final Fantasy (potete acquistare VII Remake Intergrade in consegna rapida su Amazon), svelato per la prima volta durante il mese di marzo.

È stato infatti uno dei tanti annunci a sorpresa arrivati durante il relativo State of Play, ma che non aveva ancora una data d’uscita ufficiale, prevista semplicemente entro la fine del 2022.

Grazie a un nuovo trailer pubblicato a sorpresa da Square Enix, oggi sappiamo che Valkyrie Elysium uscirà ufficialmente il 29 settembre su PS4 e PS5. Gli utenti PC dovranno attendere un po’ più a lungo, dato che farà il suo debutto su Steam solamente dall’11 novembre.

L’inedito trailer ha inoltre consentito di poter analizzare più approfonditamente il gameplay del nuovo attesissimo action RPG, svelando anche come gli sviluppatori abbiano lavorato duramente per rifinire ancora più a fondo i dettagli grafici e le meccaniche (via Push Square).

Il filmato permette infatti di offrire uno sguardo dettagliato al nostro party, le battaglie e a nemici disegnati in modo particolarmente convincente: potete ammirare voi stessi la prossima esclusiva PlayStation qui di seguito.

Se paragonato al primo trailer emerso durante lo State of Play, i miglioramenti del team di sviluppo sembrano davvero evidenti: adesso non ci resta dunque che segnare l’appuntamento sul calendario per scoprire se Valkyrie Elysium dimostrerà di essere il revival che i fan stavano aspettando da tempo.

Restando in tema con le novità in casa Square Enix, gli sviluppatori hanno svelato che l’attesissimo Crisis Core Reunion presenterà alcune importanti novità rispetto al capitolo originale, anche a livello di gameplay.

Inoltre, il publisher ha anche annunciato il ritorno di una grande IP, per la quale sarebbe già in sviluppo un nuovo capitolo.