I requisiti minimi e raccomandati del nuovo Final Fantasy sono qui

L’uscita di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ormai imminente, tanto che sono in molti a chiedersi che sorte avrà questo titolo abbastanza atipico

Il prequel di Final Fantasy sviluppato da Team Ninja non ha ricevuto un’accoglienza iniziale positiva, per via di alcune scelte estetiche che lo ha reso – forse volutamente – piuttosto trash.

Il gioco è addirittura diventato un meme per via di una bizzarra reazione del protagonista e della scelta musicale nello specifico.

Musica che, anche nel trailer finale è emersa in tutta la sua epica stranezza, lasciando un retrogusto alquanto imbarazzante. Ora, però, è il turno dei requisiti minimi e raccomandati del gioco.

Come riportato da The Gamer, Square Enix ha rivelato le specifiche utili per fare girare al meglio Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sui vostri PC.

Le specifiche minime e raccomandate per PC (per i 60 fotogrammi al secondo a una risoluzione 1080p) sono state rivelate sull’account Twitter ufficiale del gioco.

Potete dare un’occhiata voi stessi alle specifiche qui sotto (e anticipiamo nel dirvi che sono decisamente ragionevoli).

Introducing the minimum and recommended specs to play Stranger of Paradise @FinalFantasy Origin, Available March 18th. Wishlist the game on @EpicGames Store now: https://t.co/muQkLDemU2 pic.twitter.com/gEyhOSEYLv — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) March 8, 2022

Requisiti Minimi

OS – Windows 10 (64-bit)

CPU – Intel Core i5-6700 / AMD Ryzen 5 1400

GPU – Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 470

RAM – 8GB

Storage – 80GB

DirectX version – DirectX 9.0c

Requisiti raccomandati

OS – Windows 10 (64-bit)

CPU – Intel Core i5-8700 / AMD Ryzen 5 1600

GPU – Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 XT

RAM – 16GB

Storage – 80GB

DirectX version – DirectX 9.0c

Ricordiamo in ogni caso che Stranger of Paradise è un’esclusiva Epic, quindi dovrete necessariamente avere un launcher dell’Epic Games Store per poterci giocare al meglio delle vostre possibilità.

Il lancio del gioco è previsto tra pochissimi giorni, sebbene il nostro consiglio è di restare sulle pagine di SpazioGames in attesa della consueta recensione.

