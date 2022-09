Valkyrie Elysium, da ora potete provare gratis la nuova esclusiva PS5 di Square Enix

Square Enix ha appena annunciato un’importante novità per i fan PlayStation, già nell’aria da diversi giorni: da questo momento è possibile scaricare gratis su PS5 e PS4 la demo di Valkyrie Elysium.

Il nuovo action RPG arriverà esclusivamente su PC e console PlayStation (potete prenotarlo su Amazon): in occasione della sua imminente uscita, prevista per il 29 settembre 2022, i fan avranno la possibilità di provare fin da subito i primi istanti di gioco.

Dopo quasi un mese dalle prime anticipazioni arrivate direttamente da PS Store, non solo la demo è stata ufficialmente confermata, ma è stata già resa disponibile per il download su entrambe le console di casa Sony: potrete dunque iniziare a divertirvi sulla vostra piattaforma di riferimento.

Il publisher ha inoltre confermato che sarà possibile trasferire i dati di salvataggio completati dalla versione demo all’edizione completa, non appena sarà ufficialmente disponibile tra poche settimane.

Pur essendo disponibile su entrambe le console PlayStation, da casa Square Enix è però arrivato un avvertimento da non sottovalutare: i salvataggi della demo non saranno cross-gen e potranno essere trasferiti solo sulla corrispettiva piattaforma di riferimento.

In altre parole, non potrete trasferire i dati di salvataggio completi dalla demo PS4 su un’edizione PS5 di Valkyrie Elysium, ma solo sulla rispettiva edizione PlayStation 4: scegliete dunque accuratamente la vostra versione preferita prima di procedere.

Come accennavamo in apertura, la demo gratuita è già disponibile da questo momento: non dovrete fare altro che dirigervi sul PlayStation Store o, in alternativa, alle seguenti pagine ufficiali:

Square Enix conferma dunque l’ottimo trend già utilizzato per altre recenti produzioni, offrendo agli utenti un piccolo assaggio di un nuovo RPG in uscita particolarmente ambizioso.

Ricordiamo che pochi mesi fa Valkyrie Elysium si è mostrato con un nuovo trailer gameplay, dove i miglioramenti rispetto al reveal iniziale sono apparsi fin da subito evidenti.

Restando in tema di esclusive PS5 prodotte da Square Enix, l’accoglienza per un altro ambizioso progetto non è stata affatto calorosa: dopo neanche un anno dal lancio, il publisher ha deciso di staccare la spina al suo più grande flop.