Valkyrie Elysium, presto potrete provare gratis la nuova esclusiva PS5 di Square Enix

Un leak avrebbe anticipato a sorpresa l’arrivo di una versione gratuita di Valkyrie Elysium, il nuovo action RPG di Square Enix che sarà disponibile in esclusiva console su PS5 e PS4, oltre che su PC.

Il lancio del revival di Valkyrie Profile (che potete prenotare su Amazon) sta infatti ormai per arrivare ufficialmente in tutto il mondo: per celebrare l’iniziativa e per far conoscere maggiormente il proprio nuovo ambizioso prodotto, sembra che gli sviluppatori abbiano in mente di lanciare una nuova prova gratis.

Ricordiamo che la data d’uscita definitiva è stata svelata soltanto lo scorso mese, con un nuovo trailer che ha mostrato numerosi miglioramenti rispetto al reveal iniziale: il lancio è ufficialmente previsto per il 29 settembre su PlayStation, mentre i giocatori PC dovranno attendere l’11 novembre.

L’attesa potrebbe però essere resa più piacevole da un nuovo arrivo molto interessante: un datamine dei server PlayStation avrebbe infatti svelato l’esistenza di una versione demo di Valkyrie Elysium.

La notizia è arrivata dall’affidabile account Twitter PlayStation Game Size, da sempre impegnato nella scoperta di tutti i segreti che possono trapelare in seguito agli aggiornamenti dei server di casa Sony.

Il dataminer ha infatti scoperto e ricondiviso alcune nuove immagini relative alla versione demo del nuovo JRPG di Square Enix, anche se purtroppo non è stato possibile apprendere ulteriori dettagli al riguardo.

Another Photos – Coming Soon For PS4/PS5 pic.twitter.com/VmJXb9eO5b — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 23, 2022

Quel che sappiamo attualmente è che la demo di Valkyrie Elysium sarebbe ufficialmente prevista sia su PS4 che su PS5, ma non è stato ancora svelato quale sarebbe la sua effettiva data d’uscita.

Considerando però che manca solo un mese al lancio definitivo della nuova esclusiva console PlayStation, è plausibile aspettarsi un reveal nelle prossime ore, magari a margine della Gamescom 2022.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità: nel frattempo, vi ricordiamo che questo è solo uno dei tantissimi JRPG che Square Enix sta facendo uscire nel 2022.

In un nostro speciale avevamo riflettuto su quella che per il publisher rappresenta una vera e propria miniera d’oro da sfruttare: non è un caso che sia stato proposto il revival di tantissime perle videoludiche del passato.