Valheim, un assaggio del grande update Hearth and Home

Valheim continua a macinare numeri da capogiro: solo all’inizio del mese di marzo il gioco aveva raggiunto un traguardo realmente sorprendente, ossia quello del superamento delle cinque milioni di copie, con ben 15mila “anni” di gioco totali e circa 35 milioni di ore di gameplay guardate su Twitch.

Ora, è il turno di un nuovo e sbalorditivo traguardo: Valheim ha infatti infranto la barriera delle sei milioni di copie vendute su Steam. A talo proposito, lo sviluppatore Iron Gate Studios ha deciso di festeggiare l’evento con una piccola anticipazione del primo, importante aggiornamento del gioco (via Eurogamer).

Un'immagine di Valheim.

Valheim è stato un successo strepitoso per lo studio di sviluppo (composto da appena cinque persone): il gioco è riuscito a far registrare un milione di copie nella sua prima settimana e, ora, a sei settimane di distanza, non c’è ancora alcun accenno circa il fatto che quei numeri siano destinati a calare.

«Siamo molto onorati di aver avuto l’opportunità di prendere parte a diverse interviste, da podcast a notizie a tema e persino apparire sulla televisione svedese!», hanno reso noto i ragazzi di Iron Gate via social. «È stato un periodo frenetico, ma non preoccupatevi! Ovviamente stiamo ancora lavorando al gioco».

Lo sviluppatore ha rivelato che la risoluzione dei bug è al momento la massima priorità dello studio, assieme ai problemi di rete e alle modifiche al bilanciamento del famigerato “Deathsquito”, con tanto di patch in arrivo via Steam.

Prossimamente, però, sarà il turno del primo e importante aggiornamento del gioco, noto come Hearth and Home. I dettagli sono al momento ancora piuttosto scarsi, sebbene sia stata rilasciata una prima ed enigmatica immagine:

Il teaser di Hearth and Home.

«Abbiamo in programma molte cose interessanti per questo aggiornamento», scrive Iron Gate. «Ovviamente abbiamo ascoltato i vostri commenti e suggerimenti e non vediamo l’ora di mostrarvi di più». Non ci resta quindi che rimanere in attesa di buone nuove, osservando i numeri del gioco crescere settimana dopo settimana.

Da alcuni giorni su SpazioGames potete trovare anche una serie di utili guide dedicate al fenomeno del 2021, inclusa quella che vi spiega come iniziare a giocare a Valheim nel caso siate ancora alle prime armi.