Valheim su Nintendo Switch? Indovinate chi desidera svilupparlo

A inizio marzo, Valheim ha raggiunto un traguardo fuori di testa, ossia quello del superamento delle cinque milioni di copie (con 15mila anni di gioco totali, e oltre 35 milioni di ore di gameplay guardate su Twitch).

Nonostante quindi il titolo survival sandbox stia spopolando, il gioco è ancora in accesso anticipato solo su PC via Steam, lasciando per ora in disparte il mercato delle console.

Sembra però che un team di sviluppo ben noto al pubblico per i suoi ottimi porting di giochi di successo su console Nintendo Switch stia seriamente pensando di portare Valheim anche sulla piattaforma ibrida: stiamo parlando di Panic Button.

Il boss del team Dan Hernberg ha infatti dichiarato (via NL) che amerebbero portare il gioco sulla console della Grande N:

In questo momento sto giocando davvero tanto a Valheim, mi piacerebbe molto poterlo portare su Switch.

Autori anche alla versione Switch di Apex Legends, Panic Button non ha in ogni caso confermato in veste ufficiale di essersi messa al lavoro sull’edizione Nintendo del gioco (né è chiaro se e quando lo farà). Non ci resta che incrociare le dita.

Nonostante tutto, il gioco ha già permesso a una moltitudine di giocatori di dare sfogo alla fantasia: nei giorni scorsi vi abbiamo infatti già mostrato infatti la città di Whiterun di The Elder Scrolls V: Skyrim ricreata nel mondo di Valheim, oltre al Millennium Falcon di Star Wars e alla torre di Sauron, quest’ultima vista nella trilogia di film de Il Signore degli Anelli.

