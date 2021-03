Valheim, la mod “Master Chef” aggiunge tante nuovi ricette

Chi ha giocato a Valheim lo sa bene: gestire con attenzione le proprie risorse e ricordarsi di mangiare è importantissimo per riuscire a sopravvivere.

Per riuscire a risparmiare tempo nel farming dei materiali, alcuni giocatori hanno perfino inventato delle vere e proprie trappole infernali, allo scopo di poter raccogliere risorse infinite dai mostri sconfitti istantaneamente.

Ma la community ci ha abituato anche ad aggiunte geniali in grado di modificare completamente il gioco: se su Valheim volevate dunque avere un maggior numero di ricette a disposizione, questa mod farà al caso vostro.

Eurogamer.net ha infatti segnalato l’esistenza della mod giustamente rinominata «Master Chef», che aggiunge ben 25 nuove ricette al popolare survival game vichingo.

La mod Master Chef aggiunge 25 nuovi ricette su Valheim.

Tra le varie novità introdotte su questa modifica c’è anche la possibilità di utilizzare come ingredienti anche oggetti non commestibili, come trofei raccolti da animali uccisi.

Questa mod ha anche aggiunto un livello di profondità molto interessante, dato che non rende tutte le ricette disponibili fin da subito: sarà infatti necessario dimostrare di essere in grado di cucinare alcuni cibi, prima di poterne produrne alcuni specifici.

Attualmente uno dei pochi limiti di quest’aggiunta è che sono presenti unicamente sprites 2D dei cibi: significa che facendone cadere uno per terra vedrete la stessa icona di un’altra delle ricette di default.

Se volete diventare anche voi dei veri Master Chef nella cucina di Valheim, potete seguire le istruzioni presenti sulla pagina ufficiale di Nexus Mods.

Segnaliamo però che attualmente la mod entra in conflitto con EpicLoot, l’aggiunta che rende il sistema di loot molto simile a quella di giochi come Diablo.

Nel caso vogliate invece sconfiggere i vostri nemici in grande stile, senza bisogno di armi, perché non diventare come Re Leonida di 300 grazie a questa mod che potenzia il calcio?

E se invece avete bisogno di aiuto per iniziare a giocare, non dimenticatevi di dare un’occhiata alle nostre guide di Valheim.