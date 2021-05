Unreal Engine 5, Konami code sblocca un easter egg nella demo next-gen

La demo next-gen dell’Unreal Engine 5 pubblicata ieri nasconde un divertente easter egg, scoperto soltanto in queste ore dagli sviluppatori.

L’engine è la nuova versione dell’acclamato motore grafico con cui Microsoft e The Coalition, tra gli altri, hanno potuto lavorare a Gears 5 per Xbox e PC.

La presentazione della scorsa serata ha dato un’idea di quello che possiamo aspettarci dalla nuova generazione di console e schede grafiche per PC.

È stata un’esibizione particolarmente esaltante per un Unreal Engine 5 che aveva già dimostrato quello di cui sarebbe stato capace al reveal del 2020, quando PS5 e Xbox Series X non erano ancora in circolazione.

Apparently if you enter the Konami code in the @UnrealEngine 5 demo project the big robot dabs. Forever. 10/10 pic.twitter.com/o8eYHvPaKc — Jon Terp (@JonTerp) May 27, 2021

L’easter egg è stato scoperto dall’utente Twitter Jon Terp, che l’ha immediatamente condiviso sui social network.

La demo Valley of the Ancient supporta infatti il famigerato Konami code, grazie al quale in molteplici titoli che lo omaggiano è possibile gradite sorprese.

Utilizzando il Konami code – Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A – è possibile vedere il gigantesco boss robotico effettuare una dab.

Curiosamente, come riportato dallo sviluppatore, la dab sembra non finire mai, per cui vi toccherà sorbirvela a lungo.

La demo prevede in realtà che l’utente, nei panni della protagonista Echo, esplori un panorama desertico e batta questo enorme robot.

Per il momento, la versione dimostrativa dell’Unreal Engine 5 è disponibile soltanto su PC (peraltro, su quelli di fascia alta), tramite il launcher di Epic Games alla voce dedicata al motore grafico.

Tuttavia, Epic ha assicurato che Valley of the Ancient gira già alle massime performance sia su PS5 che su Xbox Series X.

Una dichiarazione che evita, quantomeno, le tante polemiche che avevano circondato la presentazione originale dell’Unreal Engine 5, avvenuta su hardware PlayStation.

Del resto, sappiamo già che ci sono diversi progetti in cantiere su Xbox con la base del nuovo motore, tra cui il prossimo progetto dei creatori di Gears.

Ciò non cambia l’idea del produttore del motore, che ha applaudito all’architettura di PS5 e in particolare all’implementazione del suo SSD.