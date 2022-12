Uno storico franchise Nintendo potrebbe tornare nel 2023

Da anni si parla del ritorno di nuovo di F-Zero su Nintendo Switch, ma stavolta c’è un indizio importante e proviene da un rinomato insider della Grande N.

Il racing che ha ispirato titoli come Redout, che potete recuperare su Amazon, è da tempo atteso in un nuovo episodio che a quanto pare tarda ad arrivare.

I fan chiedono di poter tornare a correre alla velocità della luce ma, a quanto pare, l’unica cosa di cui possono godere sono solo alcuni finti annunci.

Ora, dopo che F-Zero torna al centro delle discussioni dei fan, perché una fonte molto affidabile dichiara che esiste (e verrà annunciato prima o poi) è arrivato il momento di un’ulteriore precisazione.

Come riportato da ResetEra, l’insider NateTheHate ha infatti reso noto che F-Zero tornerà finalmente sulle scene nel corso del prossimo anno.

«Il momento di F-Zero arriverà nel 2023», ha spiegato il leaker in una sua dichiarazione che non lascia spazio a fraintendimenti, non rivelando altro in particolare.

Ovviamente, quindi, non è chiaro se il ritorno del franchise sarà sotto forma di remaster di un vecchio classico, oppure come capitolo nuovo di zecca. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che nel lontano 2011 Nintendo contattò Criterion Games, sviluppatore noto al grande pubblico grazie a Burnout, chiedendo al team di realizzare un nuovo capitolo di F-Zero pensato per Wii U.

La compagnia giapponese, però, non ebbe una risposta positiva dal momento che Criterion a quel tempo era troppo impegnata su Need for Speed Most Wanted. Lo sviluppatore avrebbe dovuto creare rapidamente una demo da mostrare all’E3 ma, alla fine, non si raggiunse un accordo.

Nel frattempo, in attesa di saperne di più sul ritorno del celebre franchise di titoli racing, F-Zero sembra essere destinato solo a vivere nei ricordi. Oppure in Nintendo Switch Online, dove sono giocabili i vecchi capitoli.