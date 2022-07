F-Zero esiste, in qualche modo, su Nintendo Switch: c’è un indizio

Sì, è tornato il momento in cui si parla di nuovo di F-Zero su Nintendo Switch, ma stavolta c’è un indizio importante.

D’altronde è una saga così importante da aver ispirato tantissimi altri giochi come Redout, che vi consigliamo di recuperare su Amazon, ma che da tempo non ha un nuovo episodio.

È da tempo che i fan chiedono di poter tornare a correre alla velocità della luce ma, puntualmente, ogni volta vengono delusi da alcuni finti annunci.

E non siamo gli unici a volere disperatamente delle informazioni su F-Zero, perché un’azionista Nintendo ha usato il suo tempo in una riunione per fare espressamente una domanda sul franchise.

In quell’occasione, uno dei presenti ha esplicitamente chiesto a Nintendo di pubblicare un nuovo gioco della saga di F-Zero, durante la sessione dedicata alle domande e risposte.

Non c’è stata una risposta di alcun tipo ma Takahashi, presidente di Nintendo, che ha semplicemente dichiarato che “si stanno valutando varie possibilità”.

Ma adesso, come riporta Nintendo Life, c’è una fonte che ha lasciato intendere che, in qualche modo, Nintendo tornerà a parlare di F-Zero.

La fonte è Sylux, una voce relativamente nuova nel coro degli insider ma, come potete vedere da alcuni tweet recenti, ha saputo rivelarsi molto credibile:

Bayonetta 3 will release October 28. — Sylux (@Syluxhunter) June 25, 2022

Nintendo Partner Direct on June 28. It will have Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Persona 3/4/5, NieR Automata and others on Switch. — Sylux (@Syluxhunter) June 25, 2022

Dopo aver anticipato la data di uscita di Bayonetta 3, in maniera corretta ovviamente, e buona parte dei contenuti dell’ultimo Nintendo Direct, Sylux ha lasciato intendere che anche F-Zero potrebbe tornare tra le proposte di Nintendo future.

Rispondendo ad un utente che avrebbe trovato in rete un indizio sulla serie, immaginando un qualche ritorno di un nuovo capitolo del franchise, Sylux ha risposto:

Maybe manage your expectations a little but yes, you were right. — Sylux (@Syluxhunter) July 19, 2022

«Magari rivedi un po’ le tue aspettative ma sì, avevi ragione.»

Questa non è ovviamente una conferma ma, vista l’affidabilità di questo insider, è lecito avere un minimo di speranza per il ritorno di F-Zero, no?

Nel frattempo, F-Zero sembra essere destinato solo a vivere nei ricordi. Oppure in Nintendo Switch Online, dove sono giocabili i vecchi capitoli.

Un servizio che ha inevitabilmente i suoi alti e bassi, e su cui si è espresso di recente anche Reggie Fils-Aimé, dichiarando che si può fare di meglio.