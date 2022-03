Unity Engine è davvero next-gen, e ora lo dimostra

Unity Technologies ha rilasciato un nuovo video, mostrando una nuovissima tech demo next-gen per il motore grafico noto come Unity Engine.

Senza nulla togliere all’Unreal Engine 5, in grado di dare vita a cloni di The Last of Us davvero notevoli, anche in questo caso abbiamo un engine che sembra avere molto da dire.

Intitolata Enemies, questa tech demo espande il lavoro fatto per The Heretic, che presentava il primo umano digitale davvero realistico mosso da Unity.

Il video, pubblicato anche da DSO Gaming, mette in mostra tutte le possibilità tecniche offerte dal nuovo motore grafico.

Enemies presenta alcune caratteristiche grafiche nuove di zecca, come il sistema Skin Attachment sulla GPU per consentire la creazione di mesh ad alta densità.

Ma non solo: la demo mostra una migliore pipeline 4D, così come occhi più realistici e con un’iride davvero dettagliata.

Inoltre, il tutto è dotato di un nuovo skin shader, oltre a una tecnologia di tensione per la simulazione del flusso sanguigno e le mappe delle rughe, eliminando la necessità di un rig facciale per i dettagli più sottili.

Trovate il sorprendente filmato – in tempo reale – poco più in basso:

Questa Tech Demo sarà disponibile presso lo stand di Unity alla Game Developers Conference (GDC) che si terrà dal 23 al 25 marzo prossimi.

I partecipanti saranno in grado di muoverla in standalone o in esecuzione nell’editor di Unity. Inoltre, il team di sviluppatori rilascerà Hair Solution e un Digital Human Package sensibilmente aggiornato nella seconda metà del 2022.

La demo è stata eseguita a 40fps in 4K su una NVIDIA GeForce RTX3090, con gli sviluppatori che hanno affermato che il tutto potrà essere scalato su hardware più “vecchio”.

Restando in tema di motori grafici, avete visto l’impressionante T-Rex mosso dall’Unreal Engine 5, davvero superlativo?

Senza dimenticare anche il tentativo di un semplice appassionato di portare il classico Dragon Age nella nuova generazione di UE5.