Ricordate il T-Rex della Demo PS1? È “rinato” in Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 è sicuramente uno dei motori grafici che darà maggiori soddisfazioni in questa generazione di console (e PC), grazie alla sua estrema versatilità di programmazione.

Si tratta, di fatto, della nuova versione dello stesso engine che ha dato i natali a giochi come Gears 5 per Xbox, oltre a tanti altri ancora.

In questi mesi, sono in molti ad essersi sbizzarriti con creazioni più o meno meritevoli: basti pensare al rifacimento fan-made di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, tanto per citare un esempio davvero notevole.

Senza dimenticare anche un tentativo di un altro appassionato di portare il classico Dragon Age nella nuova generazione di UE5. Ora, però, i passi avanti compiuti dai team di sviluppo sembrano essere ancora più marcati.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, la scorsa settimana Rebellion ha condiviso un nuovo Showreel, mostrando alcuni dei suoi ultimi progetti.

Tra questi c’era un’interessante (e visivamente impressionante) tech demo sui dinosauri in Unreal Engine 5, chiamata Project Dinosaur.

Sfortunatamente, non sappiamo molto di questo interessante progetto, se non ammirare un T-Rex all’interno di una foresta davvero molto ricca di dettagli.

Trovate il video (che include una valanga di altri lavori all’attivo in Rebellion) poco sotto:

Inutile dire che la demo del sauro rimanda alla memoria la celebre tech demo del T-Rex chiamata “Dino”, rilasciata nel lontano 1994 all’interno del disco dimostrativo della prima e indimenticata PlayStation a 32-bit.

Ovviamente, Project Dinosaur sembra essere avanti anni luce rispetto al dinosauro nato su PS1 e divenuto con gli anni un simbolo delle capacità tecniche della prima console da casa targata Sony.

Ricordiamo che l’Unreal Engine 5 è stato al centro di polemiche e dispute, visto che non era chiara la compatibilità anche con Xbox Series X|S.

Ma non solo: avete visto anche che l’UE5 è stato usato per ricreare un grande classico della serie di The Elder Scrolls di Bethesda?