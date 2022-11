Un’esclusiva PS5 sarebbe in arrivo su Xbox Series X|S: c’è un forte indizio

Anche l’ultima esclusiva PS5 di casa Bethesda sembra essere pronta a seguire l’esempio di Deathloop e arrivare su Xbox Series X|S: il publisher nelle scorse ore avrebbe infatti “anticipato” il suo imminente arrivo per il prossimo anno.

Naturalmente, stiamo parlando di Ghostwire Tokyo, l’intrigante action adventure sviluppato da Shinji Mikami e Tango Gameworks in esclusiva su PlayStation 5 (lo trovate in offerta su Amazon), ma che in seguito all’acquisizione di Bethesda potrebbe essere pronto a sbarcare sulle console di casa Microsoft.

Nella nostra video recensione avevamo apprezzato la sua unicità e gli omaggi al folklore nipponico, pur constatando alcune limitazioni particolarmente evidenti in fase di gameplay: si tratta in ogni caso di un’avventura affascinante che, ben presto, potrebbe non essere più godibile solo su PC o sulle piattaforme next-gen di Sony.

Il sempre beninformato Klobrille su Twitter (via VGC) ha infatti segnalato un curioso avvistamento all’interno di un articolo di Area, che si occupa di workplace design e che pubblicizzava i lavori svolti per l’ufficio di Bethesda a Londra, incluso un murale di Ghostwire Tokyo che avrebbe nascosto un riferimento molto particolare.

In una delle foto scattate all’interno dello studio — ormai rimossa dal sito ufficiale — è infatti possibile leggere le piattaforme di uscita dell’ultima avventura di Shinji Mikami: non sarebbero presenti soltanto PS5 e PC, ma anche Xbox Series X|S.

Bethesda Softworks' new international publishing headquarters in London has Ghostwire: Tokyo wall art, already listing Xbox Series X|S as platforms.https://t.co/qEk9M2eadb pic.twitter.com/ifXPvUruHV — Klobrille (@klobrille) November 2, 2022

Se l’indiscrezione fosse ufficialmente confermata, si tratterebbe dunque di un fortissimo indizio di Bethesda verso la fine dell’esclusività temporale del titolo, che potrebbe arrivare a distanza di un anno dall’uscita, proprio come il già citato Deathloop.

Di conseguenza, potrebbe essere possibile giocare Ghostwire Tokyo su Xbox Series X|S — e probabilmente anche gratis su Xbox Game Pass — in una data successiva al 25 marzo 2023, che corrisponderebbe a un anno esatto dal lancio su PS5.

Ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di una comunicazione ufficiale: vi terremo prontamente aggiornati non appena dovessero arrivare ulteriori novità.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa affascinante avventura, abbiamo realizzato per voi una lunga intervista esclusiva con gli sviluppatori a poche ore di distanza dal lancio di Ghostwire Tokyo.

Nel frattempo, non possiamo che essere curiosi di scoprire quale sarà la prossima produzione di Shinji Mikami, che ha ammesso di volersi allontanare dal genere dei videogiochi horror.