Shinji Mikami è stanco di fare videogiochi horror e vuole cambiare genere

Ci sono creativi come Shinji Mikami che rimangono impressi nella storia per qualcosa di unico, ma il padre dei survival horror videoludici è pronto a cambiare.

Il padre della saga di Resident Evil ha continuato a produrre titoli horror con il suo team, Tango Gameworks, dando un’immagine molto chiara delle capacità dello studio.

Già con Ghostwire Tokyo, che abbiamo recensito su queste pagine, abbiamo avuto un assaggio di un tipo di videogioco che si distacca dai classici survival horror di Shinji Mikami.

Il quale, di recente, si è espresso anche su una delle sue creazioni più famose, spiegando cosa avrebbe cambiato di Resident Evil 4.

Dopo tutti questi anni Shinji Mikami ha intenzione di cambiare i videogiochi che produce, lui e il suo team, e vuole distaccarsi dal genere dei survival horror.

La dichiarazione è arrivata ai microfoni di PC Gamer, ai quali ha spiegato quelli che sono gli obiettivi futuri di Tango Gameworks.

Effettivamente già Ghostwire Tokyo ha molti meno elementi horror rispetto ad un Evil Within, per citare uno degli ultimi lavori del team, e nel futuro Mikami vorrebbe fare molti più giochi del genere.

«Spero di cambiare eventualmente l’immagine che ha attualmente Tango Gameworks», ha commentato Mikami, aggiungendo: «Al momento siamo ancora visti come lo studio che si specializza solo nei survival horror».

Shinji Mikami vorrebbe che il suo team sia riconosciuto come uno studio in grado di fare una varietà di giochi diversi, ed ha dichiarato che almeno un gioco non-horror è già in sviluppo.

Anzi, Mikami ha descritto il nuovo progetto come “una cosa completamente opposta all’horror”, anche se è diretto da John Johanas, responsabile di The Evil Within 2.

Per quanto riguarda la saga più famosa di Mikami, Netflix ha annunciato una nuova serie dedicata a Resident Evil.

Una saga che ci ha dato anche tantissimi boss: ecco la classifica dei migliori e peggiori.