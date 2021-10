L’esclusiva PlayStation sconfitta dagli hacker “rivive” con contenuti gratis

Gli ultimi mesi sono stati decisamente problematici per i server di un’amata esclusiva PlayStation, colpiti da un feroce attacco hacker che li ha messi a dura prova.

Stiamo parlando di LittleBigPlanet 3 e dei suoi predecessori: i server di queste esclusive sono infatti rimasti inaccessibili per tantissimo tempo, dopo un gravissimo attacco che ha richiesto mesi prima di essere risolto.

I problemi iniziarono addirittura durante il mese di marzo, una vicenda che creò profonda frustrazione nella community: accedere ai server è infatti fondamentale per poter accedere ai contenuti creati dai fan, vera e propria fonte del successo di questo franchise.

Alla fine gli sviluppatori furono costretti ad alzare bandiera bianca, chiudendo permanentemente i server dei giochi PS3 e PS Vita e riuscendo a salvare soltanto quelli di LittleBigPlanet 3 su PS4.

Questo ha dunque significato che tutti i contenuti legati a LittleBigPlanet 1 e 2 sono diventati improvvisamente inutilizzabili per tutti i giocatori: l’attacco hacker è stato semplicemente troppo grave e ha messo a duro repentaglio la sicurezza della community, portando gli sviluppatori a tale decisione difficile.

Fortunatamente, il team PlayStation pare essere riuscito a trovare un modo per far rivivere gli amati primi due capitoli: come riportato da Game Rant, i contenuti aggiuntivi sono oggi disponibili gratis per gli utenti di LittleBigPlanet 3, anche se non li avevano mai giocati.

L’annuncio è arrivato tramite un post sull’account Twitter ufficiale, che ha spiegato come tutti i contenuti che non necessitavano di DLC, o che comunque non fossero i livelli della modalità storia, da adesso sono sbloccabili gratis:

LittleBigPlanet Community Update

FREE #LittleBigPlanet and LittleBigPlanet 2 Bonus Content Unlocks for Everybody!! pic.twitter.com/tKfdukIGzd — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 21, 2021

Per poterli sbloccare gratuitamente, i giocatori di LittleBigPlanet 3 su PlayStation 4 non dovranno fare altro che accedere alle impostazioni ed entrare nell’opzione dei contenuti sbloccabili: a quel punto basterà selezionare gli appositi pulsanti per avere accesso ai contenuti di entrambi i capitoli originali.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per tutti i fan che amano creare contenuti ed una piccola compensazione per non essere riusciti a fronteggiare un problema molto grave: in questo modo, i primi due capitoli con il Sackboy protagonista potranno rivivere nel terzo episodio della trilogia.

Purtroppo non sono però inclusi i DLC dei due predecessori: una notizia che potrebbe lasciare ancora un po’ di amaro in bocca ai fan più appassionati, che potranno gioire solo a metà.

Vi ricordiamo che al momento l’ultimo titolo della serie è il gradevole Sackboy Una Grande Avventura, che potete scoprire più accuratamente nella nostra recensione.

Tra i suoi fan c’è anche la cantante Ariana Grande: ha confessato che l’avventura del Sackboy è proprio il suo gioco PS5 preferito.

Probabilmente non sarà svelato un nuovo episodio neanche nel nuovo State of Play, che dovrebbe essere dedicato principalmente a titoli third party: potrebbe essere già stata svelata la lista dei giochi presenti.