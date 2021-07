Un’esclusiva PS4 che si pensava cancellata è ancora in sviluppo

Il momento in cui PS4 lascerà campo libero a PS5 non è ancora arrivato e sembra che un’esclusiva annunciata nel lontano 2014 per la console old-gen del colosso nipponico sia ancora un sviluppo.

Non è un mistero che Sony tenga ancora ampiamente in considerazione la sorella maggiore della sua ultima ammiraglia, e il fatto che titoli come il successore di Horizon Zero Dawn saranno cross-gen lo prova ancora una volta.

La prossima avventura di Aloy condividerà il medesimo destino con God of War Ragnarok, seguito del titolo lanciato su PS4 nel 2o18 e Gran Turismo 7, entrambi in arrivo su next-gen e old-gen.

Ad oggi, la console non è mai uscita dal palcoscenico videoludico ed è stata addirittura protagonista di eventi slegati dal gaming, come una retata della polizia Ucraina indirizzata a sventare un’operazione illegale.

In apertura abbiamo parlato di un’esclusiva che sembrerebbe essere ancora in lavorazione: si tratta di Wild, titolo di Wild Sheep Studios inizialmente diretto da Michael Ancel, papà di Rayman e Beyong Good & Evil.

L’open world venne annunciato ben sette anni fa come esclusiva PS4, e le ultime immagini risalgono al 2020. Non essendoci state annunci di cancellazione, è legittimo credere che il gioco sia ancora tra noi.

Adesso, un ulteriore barlume di speranza arriva da alcuni annunci di lavoro spuntati sul sito ufficiale della software house, che rappresenta uno dei più recenti segnali di vita del team.

Wild Sheep Studios è infatti alla ricerca (esclusivamente per la sede di Montpellier) di un Level Artist, e di quattro figure legate alla programmazione. Nello specifico si tratta di Graphic Programmer, Senior Gameplay Programmer, Tools/Pipeline Programmer e Senior Engine Programmer (via TheGamer).

È certamente possibile suppore che gli incarichi vacanti possano avere qualcosa a che vedere con Wild, titolo procedurale che ci metterà nei panni di un uomo del Neolitico.

L’ultimo trailer del gioco risale al 2015 e venne presentato insieme a un documentario dietro le quinte. Da Ancel non sono più giunte notizie in merito da circa quattro anni ed è difficile che ne giungeranno di nuove, dato il totale abbandono del mondo dei videogiochi avvenuto nel settembre 202o.

Prima di dire addio all’industria il director ha voluto chiarire che il progetto è «in buone mani», e il fatto che qualcosa si stia muovendo lascia quantomeno ben sperare.

