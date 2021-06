PS4, disponibile l’aggiornamento 8.52: ecco cosa cambia

Sony ha aggiornato PS4 con un nuovo firmware, che porta il sistema operativo della console ormai old-gen alla versione 8.52.

La console è ancora utilizzatissima, sebbene manchi di feature next-gen come quelle introdotte dal controller DualSense.

Tuttavia, come indica la stessa numerazione dell’update, non è il caso di farsi grosse aspettative per questa uscita.

L’aggiornamento infatti non introduce cambiamenti significativi al software dell’OS di PlayStation 4, sebbene arrivi in una fase alquanto inaspettata.

Nelle note dell’update 8.52 fruibili dalla console notiamo soltanto questo messaggio ormai standard per gli aggiornamenti:

«Questo update del software di sistema migliora le performance del sistema».

In genere questo messaggio è seguito, anche se non “tassativamente”, da un changelog vero e proprio, che per ora non è stato fornito.

PS5 si sta avviando su un sentiero simile, avendo appena dato il via al primo programma di testing per gli aggiornamenti beta.