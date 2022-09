Un’esclusiva Nintendo Switch arriva anche su PC e l’uscita è vicina

Tra i giochi più interessanti tra quelli in uscita su console Nintendo Switch nella prima metà del 2022, c’era sicuramente Triangle Strategy.

Il titolo (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) si è dimostrato essere l’erede di classici come Final Fantasy Tactics.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «la sua storyline matura ed appassionante, la profondità delle battaglie strategiche, l’influenza che le scelte del giocatore possono avere sulla storia e, conseguentemente, la rigiocabilità, sono tutti aspetti che lo elevano nell’olimpo degli strategici a turni.»

Ora, quasi in concomitanza con l’annuncio di Octopath Traveler II, è stato confermato che lo strategico fantasy a turni è in uscita anche su PC.

Come riportato anche da Gaming Bolt, il gioco di ruolo strategico a turni lanciato a marzo per Nintendo Switch, il quale ha venduto quasi subito oltre 800mila unità, uscirà per PC (via Steam) il 13 ottobre prossimo.

È inoltre previsto uno sconto del 10% per il pre-ordine, mentre sarà in vendita anche una Digital Deluxe Edition.

Nel titolo vestiremo i panni di Serenoa Wolfhart, figlio del capostipite dell’omonima famiglia, principale vassallo del reame di Glenbrook, uno dei tre che si spartiscono la terra del continente di Nortelia.

Dopo una sanguinosa guerra le cui cicatrici procurano ancora dolore a ben trent’anni dalla firma dell’armistizio, le tre potenze che ne furono attrici stanno cercando di far durare il più possibile la pace, cementando i loro rapporti con matrimoni d’interesse e grandiose opere comuni.

