Un’esclusiva 3DS sarebbe perfetta per un ritorno su Switch, spiega Masahiro Sakurai

Secondo una nuova indiscrezione, un gioco esclusivo per Nintendo 3DS, molto amato dai fan, potrebbe essere convertito anche su Nintendo Switch il prossimo anno.

Del resto, non è la prima volta che vecchi classici vengono rispolverati sull’ibrida della Grande N (potete acquistarla in consegna rapida su Amazon).

Vero anche che 3DS ha un posto speciale nel cuore degli appassionati, visto e considerato anche l’arrivo di un ultimo gioco per la console proprio in questi giorni.

Ora, come riportato anche da Siliconera, sembra che un’altra celebre esclusiva per la piattaforma portatile a doppio schermo possa presto tornare in auge.

Il creatore di Super Smash Bros.,Masahiro Sakurai, suggerisce infatti che Kid Icarus Uprising potrebbe vivere una seconda vita su Nintendo Switch.

L’ultimo episodio dello show di Sakurai su YouTube si è concluso infatti con un accenno a una versione per console di Uprising. Non conferma né smentisce che il gioco sia effettivamente in arrivo, bensì che sarebbe “bello” poterci giocare.

«Sarebbe sicuramente bello poter giocare a Kid Icarus Uprising su una console domestica. Mi chiedo se qualcuno là fuori ne farà mai un porting», ha spiegato l’autore giapponese.

Sakurai parla anche di come, invece di una tradizionale opzione di difficoltà facile-normale-difficile, il gioco consenta di impostarne l’intensità.

Bandai Namco e Nintendo hanno un forte rapporto di collaborazione, ragion per cui è plausibile che possa davvero essere in fase di sviluppo un remaster di Kid Icarus Uprising, sebbene ad oggi non vi è nulla di ufficiale.

Nonostante il gioco abbia ricevuto molte lodi all’epoca della sua uscita (nel lontano 2012), Uprising fu comunque criticato per un sistema di controllo piuttosto controverso.

