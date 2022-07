Un big Nintendo finisce su Steam Deck, ma illegalmente

Xenoblade Chronicles 3 è andato a finire sui canali illegali, con sommo disappunto da parte di Nintendo e degli addetti ai lavori.

Il titolo in questione (lo potete preordinare già da ora su Amazon) sarebbe infatti stato vittima di un leak davvero molto grave.

Il gioco è infatti uno uno dei più attesi tra quelli per Nintendo Switch, e sorprende il fatto che un big di tale caratura sia finito nei meandri del web prima dell’uscita ormai prossima.

Come riportato anche da The Gamer, sono infatti diverse le testimonianze di chi ha messo mano al gioco con largo anticipo, ma illegalmente.

Su Twitter, Reddit e altri forum di settore stanno infatti apparendo messaggi di giocatori che starebbero giocando a Xenoblade Chronicles 3 prima della data di uscita del 29 luglio, rendendo i social media pieni di spoiler.

Ma non solo: lo YouTuber Mutahar ha postato sul suo account Twitter una sua foto mentre gioca a Xenoblade Chronicles 3 sullo Steam Deck.

Molti follower dell’utente gli hanno fatto notare che probabilmente non è saggio rivelare pubblicamente la sua “marachella”, visto che Nintendo ha il pugno duro al riguardo.

Staremo a vedere infatti se la Grande N prenderà provvedimenti in merito: dal canto nostro, sconsigliamo caldamente di rischiare in sanzioni o peggio, cercando di scaricare illegalmente il gioco.

Ricordiamo anche che Nintendo ha comunicato novità importanti per la Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3, che farà a meno del gioco per motivi logistici, con sommo disappunto da parte di molti giocatori in tutto il mondo.

Se volete saperne di più sul titolo in questione, vi ricordiamo il nostro recente provato, nel quale il nostro Gianluca ci ha spiegato che «i valori produttivi sono piuttosto alti tanto per una produzione nipponica quanto per un gioco di ruolo e, cosa più importante, la squadra vincente non è stata cambiata, puntando piuttosto su miglioramenti incrementali.»