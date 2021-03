Quanti (e quali) sono i film e le serie TV PlayStation in sviluppo?

Durante la giornata di ieri, in maniera del tutto inaspettata, è stato annunciato in film di Ghost of Tsushima, con Chad Stahelski di John Wick alla regia. Non si tratta certo del primo progetto cinematografico o televisivo legato a un franchise PlayStation, visto e considerato che negli ultimi mesi stanno a iniziando a farsi avanti una mole di progetti legati a serie di successo realmente sorprendente, tutte provenienti dal mondo Sony.

Facciamo quindi il punto della situazione elencando i vari progetti in arrivo da PlayStation Productions nei prossimi mesi:

Uncharted – Il film

Dopo vari cambi di regia, Sony ha comunque deciso di non fermarsi e portare il giovane Nathan Drake (interpretato da Tom Holland) sul grande schermo. Difatti, il film dedicato alla saga di Uncharted è atteso nelle sale americane per il 16 luglio 2021.

Ghost of Tsushima

Come accennato in apertura, Sony ha dato l’ok per la realizzazione di un film dedicato alle avventure di Jin Sakai sul grande schermo. Ancora ignoto il cast di attori che prenderà parte al progetto, ancora privo di una data di uscita, sebbene Sucker Punch Productions supervisionerà in prima persona il lungometraggio.

Art by Alice X. Zhang

The Last of Us – La serie

Anche The Last of Us farà il salto in un progetto in carne e ossa, più precisamente una serie live action prodotta da HBO affidata all’autore di Chernobyl, Craig Mazin. Importante ricordare che Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno rispettivamente Joel ed Ellie, in uno show che ricalcherà in un certo modo gli eventi del primo capitolo (ma con le dovute modifiche).

Twisted Metal – La serie

PlayStation Productions ha confermato di stare lavorando a uno show dedicato a Twisted Metal. Prodotta da Sony Pictures Television e Will Arnett, la serie sarà a cura degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland.