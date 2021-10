La creatrice di Uncharted al lavoro su un gioco Marvel Tripla A

Ricordate il progetto Tripla A di Amy Hennig con la collaborazione di Skydance Media, annunciato nel 2019? A quanto pare, il gioco è vivo e vegeto e si tratterà di un titolo ambientato nell’universo Marvel.

Gli eroi della Casa delle Idee sono da poco tornati in azione con Marvel’s Guardians of the Galaxy, il quale aveva il già difficile compito di riscattare il mezzo passo falso di Marvel’s Avengers.

Proprio il gioco dedicato a Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot e soci non sembra però essere partito con il piede giusto, perlomeno a livello di vendite.

Un po’ come il gioco dedicato agli Avengers, l’altro progetto legato ai personaggi Marvel, che di recente è finito anche all’interno del catalogo Xbox Game Pass.

Skydance ha infatti annunciato oggi la collaborazione con Marvel Entertainment, anche se non è pronta a rivelare ulteriori dettagli su quali personaggi Marvel potrebbero essere coinvolti nel nuovo progetto top-secret.

Tutto quello che sappiamo (via IGN USA) è che è stato descritto come «un gioco d’azione e avventura a sfondo narrativo» con «una storia completamente originale e un approccio inedito all’universo Marvel».

«Non posso immaginare un partner migliore di Marvel per il nostro primo gioco», ha reso noto Hennig confermando il suo nuovo impegno nell’industria.

L’autrice ha poi proseguito: «L’Universo Marvel incarna tutta l’azione, il mistero e le emozioni del genere pulp adventure che adoro e si presta perfettamente ad un’esperienza interattiva.»

E ancora, «è un onore poter raccontare una storia originale con tutta l’umanità, la complessità e l’umorismo che rende i personaggi Marvel così longevi, permettendo ai nostri giocatori di incarnare questi eroi molto amati».

Ricordiamo che la notizia che parlava di una cacciata di Amy Hennig da Naughty Dog voluta da Neil Druckmann e Bruce Straley era stata invece basata su soli pettegolezzi.

Vero anche che la Hennig non se n’è stata con le mani in mano in questi anni, visto che ha dato il suo contributo anche in Forspoken.

Infine, l’autrice ha anche rivelato cosa è andato storto con Visceral e Star Wars, un progetto che i fan della saga di Guerre Stellari aspettavano con trepidazione.