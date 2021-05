Uncharted: Naughty Dog pubblica una sorpresa (ma non è quello che pensate)

Incredibile ma vero, oggi è il quinto anniversario di Uncharted 4: Fine di un Ladro, ultimo capitolo della serie d’azione e d’avventura targata Naughty Dog.

Il gioco, originariamente uscito il 10 maggio 2016 su console PS4, è stato il primo progetto della casa di sviluppo americana a sfruttare la piattaforma Sony (prima quindi di The Last of Us Part II).

Considerando che Naughty Dog starebbe lavorando a The Last of Us Remake, rifacimento del primo capitolo della saga di Ellie e Joel, è improbabile (per non dire impossibile) che Nathan Drake torni sulle scene per mano loro.

Ciononostante, Naughty Dog ha celebrato il quindi anniversario di Uncharted 4 rivelando che il gioco è stato giocato da 37 milioni di utenti PlayStation Network.

To celebrate the 5th anniversary of Uncharted 4: A Thief's End's release, we want to thank the players who joined us and Nathan Drake on this wild ride. ✌️ Remember to play with the lemur! #SicParvisMagna pic.twitter.com/YVlmu36KOz — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 10, 2021

Di questi, 13,3 milioni hanno giocato in multiplayer mentre 9,5 milioni hanno utilizzato un’opzione di accessibilità.

E ancora, 2 milioni sono saliti in cima alla torre dell’orologio, mentre 12 milioni hanno colpito tutti i bersagli nella soffitta di Drake con la pistola giocattolo. Infine, la statistica finale conferma che 2 milioni di giocatori hanno scattato una foto a Sully.

E per quanto riguarda il tanto atteso Uncharted 5? Da quel che sappiamo, lo sviluppo del gioco sarebbe avvenuto grazie a Bend Studio con la supervisione di Naughty Dog, come fu ai tempi de L’Abisso d’Oro per PS Vita.

Purtroppo, però, i leader del team di Days Gone avrebbero chiesto e ottenuto di essere non più vincolati al progetto di Uncharted 5.

Vero anche che a novembre 2020 erano emerse ulteriori conferme circa il fatto che il misterioso studio Sony San Diego fosse al lavoro su un progetto top-secret, forse proprio un ipotetico quinto capitolo del franchise di Nathan Drake.

L’unica cosa certa, è che Uncharted tornerà molto presto sul grande schermo, grazie al film live action con protagonista Tom Holland.