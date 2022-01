Uncharted il Film pensa già al sequel: “abbiamo solo grattato la superficie”

Uno dei lungometraggi più attesi al cinema dagli appassionati dei videogiochi è sicuramente Uncharted il Film, l’adattamento della celebre saga PlayStation sviluppata da Naughty Dog.

Il film di Uncharted narrerà le origini di Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, in quello che si prevede essere un action spettacolare e che i fan potranno apprezzare.

Le somiglianze al videogioco sono apparse particolarmente evidenti nei primi trailer, l’ultimo dei quali ha mostrato una scena che sembra quasi identica a un’iconica sezione del terzo capitolo.

Anche lo stesso poster ufficiale richiama molto le box art della serie: l’intento è dunque quello di suggerire ai fan che potrebbe essere il miglior film di sempre su un videogioco.

Per scoprire se sarà effettivamente così dovremo naturalmente aspettare che esca al cinema, ma intanto sembra convinto della bontà del film anche l’attore Tom Holland, che non vede l’ora di girarne un sequel.

In un’intervista rilasciata a Digital Spy (via Screen Rant) l’attore protagonista del film di Uncharted si è infatti detto orgoglioso del lavoro svolto, sottolineando che sarebbe stato proprio questo lungometraggio a dare la spinta per la ripresa dei lavori legati al cinema in piena pandemia.

L’interprete di Spider-Man ha inoltre dichiarato di augurarsi di potersi già mettere al lavoro su un secondo capitolo, dato che ci sarebbe ancora molto da narrare sulle storie di Nathan Drake e Victor Sullivan:

«Credo davvero in questo progetto. E credo nel lavoro che abbiamo svolto. Sono molto orgoglioso di quanto abbiamo lavorato tutti duramente. […] Se fossimo così fortunati da poterlo rifare, sarebbe davvero emozionante. Abbiamo solo grattato la superficie di ciò che Drake e Sully possono fare».

Non resta dunque che aspettare di scoprire se pubblico e critica sceglieranno di premiare Uncharted il Film: con molta probabilità la decisione di un eventuale sequel dipenderà solo dai risultati.

Qualora Sony decidesse di dare il via libera, Tom Holland sarebbe dunque pronto a vestire di nuovo i panni di Drake: non resta che attendere il mese di febbraio per scoprire se vedremo altre avventure sul grande schermo.

E nel caso ci fosse qualche fan preoccupato sulla somiglianza di Mark Wahlberg con Sully, potranno stare tranquilli: uno degli ultimi trailer ha mostrato il mentore e amico di Drake con i suoi fierissimi baffi.