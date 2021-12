Uncharted è pronto al lancio su PS5 (ed ha un peso mostruoso)

C’è sicuramente molta attesa per Uncharted Legacy of Thieves Collection, la raccolta che porta gli ultimi due capitoli dell’amata serie di Naughty Dog su next-gen.

Ricordiamo infatti che questo pacchetto includerà sia Uncharted 4 che la campagna aggiuntiva stand-alone L’Eredità Perduta: il tutto incluso in un’edizione appositamente studiata per PS5 e PC.

Per prepararsi ufficialmente all’evento, PlayStation Store ha deciso di rimuovere entrambi i titoli e di aggiungerli in una nuova raccolta, rendendo dunque a pagamento l’upgrade all’attesa collection su PS5.

Dopo averne dunque svelato data d’uscita e feature next-gen attese in questa nuova edizione, oggi abbiamo avuto la possibilità di apprendere che sarà uno dei titoli PS5 più pesanti dell’intero catalogo.

Come riportato da Wccftech, il noto account Twitter PlayStation Game Size ha infatti segnalato come la collection sia già stata caricata sui server di PlayStation Store, permettendoci di scoprire il suo impressionante peso.

Sembra infatti che saranno necessari quasi 90GB di spazio libero per poter scaricare la collection di Uncharted: per essere precisi, bisognerà avere a disposizione 89.911GB.

Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (PS5) ▶️ Download Size : 89.911 GB (Without Day One Patch) Pre-Load : January 21

Launch : January 28 #PS5 #UnchartedLegacyofThievesCollection

@Naughty_Dog pic.twitter.com/swPURompfu — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 7, 2021

Confermata invece la data di lancio, attualmente prevista per il 28 gennaio 2022, mentre sarà possibile iniziare a eseguire il pre-load a partire dalla settimana precedente, ovvero il 21 gennaio.

Inutile dire che, considerando l’enorme peso previsto per l’edizione next-gen del franchise di Naughty Dog, è sicuramente estremamente consigliato sfruttare la possibilità di scaricarlo in anticipo, dopo essersi naturalmente assicurati di avere abbastanza spazio libero in memoria.

Uncharted Legacy of Thieves Collection si preannuncia essere dunque uno dei giochi PS5 più pesanti di sempre: vedremo se il prossimo anno usciranno altre grandi produzioni in grado di «sfidarlo».

Al momento non è stato svelato quanto sarà invece pesante la versione PC, ma con molta probabilità non dovrebbero esserci troppe differenze.

Ricordiamo che, nonostante il grande lavoro svolto per l’ottimizzazione dei titoli, la collection potrebbe aver deciso di rinunciare al multiplayer: non sono infatti ancora arrivate conferme ufficiali riguardanti la sua inclusione.