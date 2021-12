Il poster di Uncharted ci prepara al miglior film su un videogioco?

Uncharted, la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog, diventerà molto presto un film live-action in uscita nei primi mesi del 2022

Dopo il notevole Uncharted 4 Fine di un ladro, i fan attendono con trepidazione un quinto capitolo ufficiale, sebbene a breve potranno mettere le mani sulla raccolta per PS5.

La saga arriverà presto su console PS5 e PC con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, noto in Italia come Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Nel film, come visto nel primo trailer rilasciato in queste ore, Tom Holland (da ora nelle sale in Spider-Man No Way Home) sarà un giovanissimo Nathan Drake alla ricerca di tesori perduti, ora nuovamente protagonista del poster ufficiale del film.

Visionabile poco più in alto (via Comicbook), l’immagine mostra Holland nei panni di Nathan e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Victor Sullivan.

Lo stile e la palette di colori utilizzata rimandano in larga parte alle key art del videogioco omonimo, incluso il font usato per il titolo del film.

Resta da vedere se la resa finale sarà all’altezza delle aspettative, smorzando così una volta per tutte la cosiddetta maledizione dei film tratti dai videogiochi.

Difatti, il recente Resident Evil Welcome to Raccoon City non sembra essersela cavata troppo bene sul grande schermo.

Aspettate altri film tratti da videogiochi? Sappiate che prossimamente è in arrivo anche la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima, diretta dal regista di John Wick.

Fortuna vuole che un altro franchise di pregio di Naughty Dog, ovvero The Last of Us, sarà invece trasposta in una serie TV targata HBO.