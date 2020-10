Uncharted ce l’ha fatta: riprese finite (e nuova immagine)

Ci sono film la cui gestazione risulta essere davvero lunga e travagliata, spesso per le cause più disparate: è il caso di Uncharted, la pellicola ispirata alla saga di videogiochi Naughty Dog disponibile su console PlayStation.

Il progetto, vittima di diversi ritardi dovuti inizialmente anche a una roulette di ben otto registi differenti, ha finalmente terminato le riprese. La notizia è stata confermata da una foto che lascia ben poco spazio ai dubbi e che trovate poco sotto (con tanto di anello di Drake in bella vista).

Sic Parvis Magna. Fine delle riprese.

La pellicola con Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake ha subito un lungo processo di pre-produzione che ha portato il progetto al limite della cancellazione, tanto che un gran numero di sceneggiatori si sono trovati tra le mani uno script da rimaneggiare più volte, facendo temere il peggio.

Anche l’emergenza sanitaria mondiale, che ha messo i bastoni fra le ruote di un gran numero di progetti per il cinema e la TV, ha sicuramente rallentato la lavorazione del film ben oltre il tempo massimo. Nonostante ciò, Uncharted ce l’ha fatta: non resta quindi che attendere l’uscita del lungometraggio nelle sale non appena la pandemia lo consentirà.

Ma non solo: pochi giorni fa Holland ha rilasciato sul proprio profilo Instagram ufficiale la prima foto del “suo” Nate, dando adito a varie – e sterili – polemiche circa il suo aspetto. Anche Mark Wahlberg, che nel film interpreta il mentore di Drake, Sully, ha lasciato trapelare un breve video in cui mostra i tipici baffi del personaggio.

Nel cast film troveremo anche nomi come quelli di Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle, in ruoli non ancora svelati al grande pubblico.

Il film di Uncharted, diretto da Ruben Fleischer (regista di Venom), arriverà nelle sale USA il 16 luglio 2021. Ancora nessuna notizia circa l’uscita nei cinema del nostro paese.