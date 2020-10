Tom Holland è Nathan Drake nella prima foto ufficiale di Uncharted (e non solo)

I lavori sul film di Uncharted, basato sulla saga di videogiochi targata Naughty Dog (autori di The Last of Us Parte II), dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria hanno ripreso il via nei mesi scorsi.

Ora, l’attore Tom Holland, con un post pubblicato su Instagram, ha pubblicato la sua prima immagine ufficiale nei panni del “giovane” Nathan Drake!

La trovate poco più in basso:

Ma non solo: Nolan North, doppiatore e interprete di Nathan nella serie di videogiochi uscita su console PlayStation, ha pubblicato sui propri canali social alcune foto inedite sul set del film, svelando un mucchio di retroscene e dietro le quinte del lungometraggio.

Poco sotto, il post di North:

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH — Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020

La trama del film sarà quasi certamente un prequel alla storia dei videogiochi, seguendo le origini di Nathan, interpretato appunto da Holland, un avventuriero in erba che afferma di essere il discendente del corsaro nero Francis Drake. Insieme a lui troviamo Victor Sullivan, interpretato da Mark Wahlberg, mentore del giovane cacciatore di tesori e in qualche modo “figura paterna” del ragazzo.

Nel cast sono stati confermati anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle (in ruoli non ancora rivelati ufficialmente).

Dopo vari rimaneggiamenti alla sceneggiatura originale (ora a cura di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins), e vari cambi per quanto riguarda laa regia, da David O. Russell passando per Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy e Dan Trachtenberg, sino alla scelta finale caduta su Ruben Fleischer (regista di Venom), il film fila ora spedito verso l’uscita nelle sale.

Salvo ulteriori ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, il film di Uncharted arriverà nelle sale statunitensi il 16 luglio 2021.