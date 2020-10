Uncharted: dopo Nate, ecco come sarà Sully nel film

Una manciata di giorni fa, l’attore Tom Holland ha rilasciato sul proprio profilo Instagram ufficiale la prima immagine dell’aspetto di Nathan Drake nel film di Uncharted, in uscita nel 2021 (salvo ritardi per l’emergenza sanitaria).

Nonostante le critiche dei soliti fan incontentabili, lo scatto ha messo in mostra un Nate giovane ma assolutamente in linea con quello visto nella saga di videogiochi targata Naughty Dog (il film sarà infatti un prequel a tutti gli effetti).

A quanto pare, ora potrebbe essere emersa invece la prima foto che mostra l’attore Mark Wahlberg nei panni di Sully nella pellicola di prossima uscita.

Potential first look at Mark Wahlberg's Sully in the Uncharted movie (from Mark's instagram). pic.twitter.com/6pZMlqYXg2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 25, 2020

Geoff Keighley ha infatti postato uno scatto di confronto di Wahlberg coi classici “baffoni” pubblicato sull’Instagram ufficiale dell’attore e il personaggio videoludico, tanto che la somiglianza appare piuttosto evidente. Staremo a vedere se l’attore renderà altrettanto bene a schermo (magari in un primo teaser trailer atteso nelle prossime settimane).

Ricordiamo che nella saga di Uncharted Victor Sullivan è un vecchio amico – nonché vero e proprio mentore e figura paterna – del protagonista Nathan Drake, oltre a essere un eccellente cacciatore di tesori (dalla parlantina altrettanto abile). Nel film scopriremo con molta probabilità il modo in cui i due si sono incontrati per la prima volta, suggellando un rapporto destinato a durare per molti anni (se avete giocato anche solo a un capitolo della serie su console PlayStation sapete benissimo di cosa stiamo parlando).

Oltre al duo di protagonisti composto da Holland e Walhberg, nel cast film figurano anche nomi come quelli di Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle (in ruoli non ancora rivelati ufficialmente).

Il film di Uncharted, diretto dal regista Ruben Fleischer (Venom), arriverà nelle sale statunitensi il 16 luglio 2021. Ancora nessuna conferma circa un’uscita nelle sale italiane.