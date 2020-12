Uncharted e God of War: Sony pensava a veri remake?

I possessori di PS5 sono in trepidante attesa di scoprire buone nuove circa il ritorno di due franchise particolarmente amati dal pubblico, vale a dire quelli di Uncharted e God of War.

Relativamente al primo, di recente si sono spente le speranze di vedere un quinto episodio sviluppato dal misterioso team Sony San Diego, nonostante la fiamma (seppur flebile) resti ancora accesa. Di God of War Ragnarok (titolo provvisorio), invece, PlayStation be ha ufficialmente annunciato lo sviluppo.

La nuova avventura di Kratos e figlio ambientata nelle fredde Terre del Nord dovrebbe infatti vedere la luce nel corso del 2021.

Ora, un ex dipendente Sony ha recentemente parlato della sua esperienza di lavoro, rivelando che PlayStation aveva intenzione di dare alla luce dei veri e propri rifacimenti di vecchi classici, realizzati in chiave moderna. I primi nomi ad essere trapelati sono quelli del remake del primissimo God of War e di Uncharted.

Michael Mumbauer, ex capo di Sony San Diego Studio ha infatti parlato della cosa col director di Twisted Metal, David Jaffe, durante la live Gabbin + Gamin. Mumbauer afferma che Sony gli aveva affidato la supervisione di un team dedicato alle arti visive, ma che il suo ruolo si è poi orientato verso i remake e le remaster, nonostante i due giochi siano poi spariti dai radar.

Sempre a detta di Mumbauer, entrambi i titoli avrebbero potuto avere un enorme successo se avessero ottenuto un trattamento simile a Final Fantasy VII Remake di Square Enix. Al momento, purtroppo, non vi è alcuna conferma che Sony sia ancora al lavoro sui remake di God of War e Uncharted.

Al momento in cui scriviamo, il progetto in sviluppo presso Sony San Diego Studio resta ancora nascosto nell’ombra, nonostante vari rumor suggeriscono possa davvero essere Uncharted 5.

Ricordiamo che il primo God of War è uscito su console PS2 nel 2005, diventando da subito un franchise di incredibile successo, mentre Uncharted: Drake’s Fortune ha visto la luce nel 2007 su PS3.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel è atteso genericamente nel corso del prossimo anno.