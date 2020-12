Uncharted 5 su PS5 si farà? Un insider spegne le speranze

Lo scorso novembre, erano emerse ulteriori conferme circa il fatto che il misterioso studio Sony San Diego sia al lavoro su un progetto top-secret di discreta importante. Da tempo si vocifera che il gioco possa essere nientemeno che un ipotetico Uncharted 5, sebbene al momento non sono giunte conferme al riguardo.

Purtroppo, anche il noto insider Shinobi602 ha deciso di smorzare l’entusiasmo, lasciando intendere che secondo lui è piuttosto improbabile che il gioco sia in lavorazione.

Sul forum di ResetEra (via CB), il leaker ha infatti risposto alla questione con una GIF con su scritto “Ne sei sicuro?”, gettando quindi un alone di perplessità circa il fatto che un quinto capitolo della saga di Uncharted possa effettivamente essere in sviluppo negli studi di San Diego.

Al momento né Sony né i dipendenti del team hanno commentato la notizia, ragion per cui non ci resta che attendere fiduciosi (anche se, a dire il vero, ora come ora ci troviamo con in mano un pugno di mosche).

Notizie dei mesi scorsi vogliono che Uncharted 5 sia un prequel basato sulle avventure di Sully, amico e mentore di Nathan Drake (ossia il protagonista della saga principale nata su console PS3 ormai diversi anni fa).

Ricordiamo anche che la saga di Uncharted tornerà perlomeno al cinema, grazie all’uscita del film con Tom Holland: magari, proprio l’arrivo del lungometraggio omonimo servirà da slancio per riportare in auge – perché no, proprio su PS5 – la celebre e amatissima saga d’azione e d’avventura.

Il film di Uncharted, diretto da Ruben Fleischer (regista di Venom), arriverà nelle sale USA il 16 luglio 2021, salvo ritardi vari ed eventuali per via dell’emergenza sanitaria.. Ancora nessuna notizia circa l’uscita nei cinema del nostro paese.