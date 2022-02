Stranger Things: tutti i videogiochi per i fan della serie Netflix

I fan di Stranger Things hanno avuto finalmente l’annuncio che speravano: come vi hanno raccontato prontamente i colleghi del nostro sito gemello Cultura Pop nel loro approfondimento dedicato alla serie Netflix (seguiteli anche sul nuovo canale YouTube, a tal proposito), la stagione 4 sarà suddivisa in due parti e arriverà a partire dal 27 maggio prossimo. I rimanenti episodi, invece, saranno pubblicati sulla piattaforma on demand l’1 luglio successivo.

È stato già confermato che la stagione successiva, la quinta, sarà quella finale per le vicende di Undici e dei suoi amici. E, in mezzo a tutte queste avventure, sappiamo che la serie dei fratelli Duffer ha avuto tante scorribande anche nei videogiochi.

In attesa della nuova stagione, ad esempio, potreste giocare il videogioco ufficiale di Stranger Things, intitolato Stranger Things: The Game e aggiornato via via con le diverse stagioni. Potete recuperarlo direttamente all’interno del vostro abbonamento a Netflix, ma anche su piattaforme più tradizionali come PC, console e mobile. Probabilmente, la sua grafica in pixel art vi colpirà.

Se siete fan dei cross-over potete anche trovare alternative, come i contenuti a tema Stranger Things in Dead by Daylight, dove gli incubi del videogioco incontrano le stranezze del Sottosopra. E, ancora, il celeberrimo Minecraft ha proposto diverse skin a tema Stranger Things, consentendovi di dare sfogo alla vostra creatività soprattutto per i personaggi, mentre l’idea non includeva contenuti dedicati alla costruzione delle ambientazioni.

Anche il noto SMITE ha incluso una serie di contenuti aggiuntivi in un’espansione dedicata alle avventure di Undici, con delle skin che vi permettono di far vestire i protagonisti del gioco come l’eroina della serie, ma anche come Hopper e perfino gli spaventosi Mind Flayer e Demogorgone.

In passato, anche Fortnite, Rocket League e The Seven Deadly Sins: Grand Cross hanno proposto contenuti a tema Stranger Things, dimostrando come il pubblico della serie Netflix e gli amanti del gaming siano per evidenti motivi molto sovrapponibili.

Se non sapete come ingannare l’attesa fino alla prima ondata di episodi, insomma, ora avete tutti i nomi dei videogiochi da tenere in lista per essere pronti al ritorno nel Sottosopra.