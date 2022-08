Un’altra saga PlayStation diventa un film, ed era difficile da prevedere

I “cinegame” sono ufficialmente un nuovo trend, ormai è palese, e PlayStation si prepara a cavalcarlo con un nuovo film tratto da una sua proprietà intellettuale.

Proprio PlayStation ha fatto le cose in grande con il film di Uncharted, saga che non ha bisogno di presentazioni (ma di un link Amazon sì!), e sembra che la tendenza continuerà ancora.

Da tempo con i neonati PlayStation Productions, Sony ha dimostrato di voler puntare tantissimo su film e serie TV, con tantissimi progetti ufficialmente in sviluppo.

D’altronde è comprensibile che sempre più realtà si vogliano buttare nel mondo cinematografico, e viceversa, dopo aver visto i numeri incredibili del secondo film di Sonic.

Ma l’annuncio di oggi, riportato da Deadline, era difficile da prevedere considerato quale IP di PlayStation coinvolge, che diventerà un film.

Il prossimo progetto cinematografico è infatti dedicato a Gravity Rush, serie open world di punta di PS Vita. Un titolo molto amato ma sicuramente non tra quelli di punta della casa nipponica.

PlayStation Productions e Scott Free Productions hanno avviato lo sviluppo di un film basato sull’omonimo videogioco action adventure.

Sarà diretto da Anna Mastro (Secret Society of Second Born Royals) sulla base della sceneggiatura di Emily Jerome (Panopticon).

Mentre non è ancora chiaro chi produrrà il film di Gravity Rush. Per ora non è stata ancora coinvolta Sony, nonostante l’ovvia vicinanza con il progetto.

Al momento non abbiamo nemmeno una sinossi per capire se e quanto il film sarà fedele all’opera originale, che pur non essendo un marchio famosissimo è comunque molto amato dalla community PlayStation.

La quale potrà godere, prima o poi, anche dell’atteso film di Ghost of Tsushima, che secondo le prime informazioni sarà molto più fedele del previsto.

Di recente anche Days Gone ha avviato i lavori per diventare un film, ma le scelte di casting non sono andate giù agli sviluppatori del videogioco.

I film e serie TV tratti dai videogiochi sono tantissimi, tanto che è difficile stargli dietro. Ecco la lista completa e in continuo aggiornamento.