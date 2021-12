Xbox, nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un big multiplayer

Xbox ha appena rinnovato la sua iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», offrendo dunque nuovamente la possibilità di poter scaricare e giocare gratis titoli appositamente selezionati.

Per poter accedere ai Free Play Days sarà necessario essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o, alternativamente, a Xbox Live Gold: questo fine settimana saranno disponibili 3 nuovi titoli con i quali gli utenti potranno divertirsi.

A partire da oggi, i giocatori possono infatti scaricare Rainbow Six Siege, RiMS Racing e Night Call, offrendo dunque un’apprezzabile varietà di generi per tutti gli utenti.

Di seguito troverete l’immagine ufficiale pubblicata da Xbox per riepilogare i nuovi giochi gratuiti del fine settimana:

Rainbow Six Siege ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del fenomeno multiplayer ideato da Ubisoft, incluso anche su Xbox Game Pass, nel quale due squadre dovranno affrontarsi in spettacolari combattimenti tattici 5 vs 5.

RiMS Racing è invece un titolo ideato per i più grandi appassionati del motociclismo, con una caratteristica chiave molto particolare: i giocatori non dovranno solo preoccuparsi di vincere, ma anche di tenere in perfette condizioni il proprio veicolo, diventandone anche ingegneri. Potrete scegliere di scaricare sia la versione per Xbox One che quella studiata appositamente per la next-gen di Series X|S.

Infine, per chi invece è alla ricerca di una bella avventura da giocare in solitaria, Night Call è un noir investigativo che vi metterà nei panni di un tassista, impegnato non solo ad aiutare la polizia a trovare un pericoloso serial killer ma anche a guadagnare abbastanza da poter sopravvivere.

Potete scaricare i nuovi giochi gratis di Xbox da subito: non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link e procedere con l’installazione.

Vi ricordiamo che tutte le prove resteranno valide per il fine settimana: se vorrete fare vostri questi titoli per sempre, potrete inoltre approfittare di grandi sconti per un periodo limitato.

In ogni caso, gli utenti Xbox Game Pass potranno comunque continuare a divertirsi con un grande catalogo di giochi gratis, che solo a dicembre si espanderà con 12 nuovi regali da scaricare.

Questo significherà purtroppo anche dire addio per questo mese a 7 giochi: il consiglio è dunque quello di scaricarli prima che vengano rimossi ufficialmente.

A proposito di regali: avete già dato un’occhiata ai nuovi sfondi dinamici gratis aggiunti da Xbox e dedicati a due grandi giochi su Game Pass?