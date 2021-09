Una storica IP PlayStation sta per tornare (e verrà mostrata stasera)?

Da tempo si vocifera del ritorno di una indimenticata proprietà intellettuale targata PlayStation molto celebre ai tempi dei 32-bit, ma poi finita nel dimenticatoio: Twisted Metal.

Tempo fa anche il noto giornalista Tom Henderson aveva suggerito il ritorno dello storico franchise, pronto a tornare nel 2023.

La soffiata di Henderson potrebbe anticipare il ritorno della saga dopo ben dieci anni di assenza dalle scene, un’assenza che i fan non hanno di certo lasciato correre serenamente.

Vero anche che, proprio di recente, Sony ha acquisito un nuovo studio composto da veterani e volti noti dell’industria, quindi i team da mettere al lavoro su vecchie glorie non mancano di certo.

Ora, Sony Interactive Entertainment starebbe progettando di far rivivere la serie Twisted Metal in concomitanza con il suo prossimo adattamento televisivo.

L’indiscrezione arriva dal giornalista di GamesBeat Jeff Grubb, indiscrezioni supportate anche da fonti interne a VGC.

Grubb ha reso noto nel suo ultimo video show di Giant Bomb di aver sentito che un revival del gioco di combattimento automobilistico è nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Il progetto è pensare per ampliare della strategia dei giochi first-party di Sony, in sinergia con i suoi progetti cinematografici e televisivi.

«Penso che un nuovo Twisted Metal sia in lavorazione, ma potrebbe essere ancora lontano», ha spiegato Grubb.

«Farebbe parte di un cambiamento di strategia più grande da parte di Sony, a dire il vero non è nemmeno un cambiamento, è un ‘allargamento’ della loro strategia», ha spiegato il giornalista.

«Se hanno Twisted Metal pronto da mostrare al PlayStation Showcase di giovedì, la cosa avrebbe senso. In ogni caso, sembra che il gioco sia in lavorazione, e sembra che non coinvolga David Jaffe”.

Il progetto televisivo Twisted Metal è stato annunciato ufficialmente nel maggio 2019 ed è in lavorazione presso PlayStation Productions.

Ricordiamo che in queste ore è emersa anche l’indiscrezione legata a una presunta PS5 Pro, in uscita tra un paio di anni.

Ma non solo: da poco Sony ha orgogliosamente tagliato un traguardo sorprendente con la sua PlayStation 5, in grado di bissare il risultato ottenuto un paio di mesi fa.

Infine, che il nuovo PlayStation Showcase, si terrà durante la giornata di oggi, giovedì 9 settembre, alle 22 ora italiana: seguitelo su SpazioGames!