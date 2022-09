Una «nuova» Xbox Series X potrebbe essere in arrivo, ci sono le prove

Xbox Series X è ormai disponibile da diversi mesi, assieme alla sua sorella “minore”, vale a dire Xbox Series S, anche se a breve are che Microsoft possa immettere sul mercato una nuova colorazione per la console.

La piattaforma che ospita Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) è infatti stata proposta in varie versioni speciali, ma mai una in tinta unica, di colore bianco.

Proprio in queste ore Xbox ha messo in palio una console Series X e un controller griffati Deathloop, davvero molto belli da vedere e unici nel loro genere.

Senza contare neppure la nuova Xbox Series S in edizione limitata a tema Pac-Man, incredibilmente nostalgica e pensata per i giocatori più smaliziati.

In occasione dell’evento Logitech che si è tenuto nelle scorse ore, il produttore di accessori e periferiche da gaming ha rilasciato uno spot che mostra una inedita Xbox Series X in colorazione bianca, come riportato anche da Wccftech.

Al momento non è chiaro se si tratti davvero di un nuovo modello destinato ad approdare sul mercato, visto che ora come ora non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale al riguardo.

Poco sotto, il video promozionale che mostrerebbe questa fantomatica Xbox bianca, visionabile in maniera piuttosto chiara ed evidente.

Lo spot delle cuffie wireless ASTRO A30 mostra infatti per più di un istante questo particolare modello della console Microsoft, affiancata da una PlayStation 5 e vari altri accessori del produttore svizzero.

È interessante notare che proprio all’inizio di questa settimana Microsoft ha annunciato l’uscita di un controller Elite Wireless bianco, l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2, il quale potrebbe essere un indizio della novità in arrivo lato Series X. Vi terremo aggiornati.

Parlando di Game Pass, Deathloop, Slime Rancher 2, Valheim, Grounded e molti altri hanno da poco detto sì al catalogo in abbonamento, come vi abbiamo prontamente comunicato nelle scorse ore.

Infine, Xbox ha anche confermato i Free Play Days per questo fine settimana, i quali offrono due titoli di un certo spessore, da giocare in forma totalmente gratuita.