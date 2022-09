Xbox vi offre due giochi gratis, ma solo per il weekend

Tornano le le giornate di gioco gratuito di Xbox, l’evento che permette di poter provare gratuitamente alcuni dei più amati titoli selezionati per tutto il fine settimana.

Gli abbonati a Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) e non solo, potranno infatti divertirsi con alcune chicche niente male, ma per un periodo di tempo limitato.

Di recente sono stati anche confermati anche gli ultimi giochi gratis di settembre, tra cui Deathloop, Slime Rancher 2, Valheim, Grounded e molti altri.

Ora, come riportato via sito ufficiale, Xbox ha confermato i Free Play Days per questo fine settimana, i quali offrono due titoli di un certo spessore, da giocare in forma gratuita.

Dead Island Definitive Edition e Hunting Simulator 2 saranno disponibili questo fine settimana per i membri di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

I due giochi saranno disponibili da giovedì 22 settembre alle ore 21:01 a domenica 25 settembre alle ore 08:59, quindi dovete affrettarvi.

Potete trovare e installare i giochi nella pagina dei dettagli di ogni singolo prodotto su Xbox.com. Cliccando dovete accedere al Microsoft Store, dove è necessario effettuare l’accesso per visualizzare l’opzione di installazione con l’abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Per scaricare i giochi su console, dovete fare clic sulla scheda Abbonamenti dell’Xbox Store, entrare nell’area riservata ai membri Gold, individuare poi la collezione Free Play Days su Xbox One e Series X|S, e il gioco è fatto.

Parlando di giochi gratis, avete visto le ultime due chicche offerte da Epic Games Store proprio in queste ore, per la durata di circa una settimana?

Ma non solo: sempre da oggi gli utenti iscritti a Game Pass potranno accedere a 3 nuovi giochi gratis inediti: scopri di quali si tratta.

Infine, anche Netflix ha da poco svelato ben 3 nuovi giochi gratis in arrivo per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma di streaming più famosa di sempre.