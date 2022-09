Microsoft vi regala una Xbox Series X fuori di testa

Xbox Game Pass continua a proporre un notevole quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, tra cui si è unito da poco anche un big come Deathloop.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) ha infatti accolto il bellissimo titolo in soggettiva di Bethesda e Arkane.

Deathloop, Slime Rancher 2, Valheim, Grounded e molti altri hanno infatti detto sì a Game Pass, come vi abbiamo del resto prontamente comunicato nelle scorse ore.

Ora, via sito ufficiale, Microsoft ha annunciato di voler regalare una Xbox Series X davvero unica nel suo genere e dedicata proprio al titolo Arkane.

«Partecipando al concorso “Deathloop” per Controller e Xbox Series X, l’utente (o il genitore o tutore legale per conto suo, se minorenne o se non ha raggiunto la maggiore età nel proprio Paese di residenza) accetta di rispettare tutti i termini e le condizioni citati in questo Regolamento ufficiale» si legge nel comunicato.

Per partecipare è necessario creare un nuovo account o utilizzare un account esistente su Twitter, seguire il profilo @Xbox e ritwittare uno dei Tweet promozionali con l’hashtag #DEATHLOOPsweepstakes durante il periodo del concorso.

Per poter partecipare all’estrazione a sorte della console, i retweet devono riportare la forma esatta del tweet originale, né più né meno.

Got your eye on this stylish DEATHLOOP-inspired Series X and matching controller? Follow and retweet with #DEATHLOOPsweepstakes for a chance to win! Ages 18+. Ends 9/28/22. Rules: https://t.co/IfXgNBS4yF pic.twitter.com/WyEM15Ojuc — Xbox (@Xbox) September 22, 2022

Attorno al 29 settembre 2022, GMR selezionerà casualmente un potenziale vincitore del premio fra tutti i partecipanti idonei che hanno inviato un contributo durante il periodo del concorso.

Il vincitore del premio verrà avvisato il 3 ottobre 2022 circa con un messaggio diretto inviato all’account Twitter che ha utilizzato per partecipare, quindi in bocca al lupo a tutti.

Restando in tema, la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Game Pass lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto, ma molto interessante.

Ma non solo: Xbox ha confermato i Free Play Days per questo fine settimana, i quali offrono due titoli di un certo spessore, da giocare in forma gratuita.