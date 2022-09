Xbox Series S di Pac-Man è un tuffo nella nostalgia (e potete vincerla gratis)

Microsoft ha annunciato un nuovo giveaway per una delle sue console next-gen: grazie alla nuova iniziativa della casa di Redmond, potrete partecipare all’estrazione di una Xbox Series S davvero speciale.

La sorella “minore” di Xbox Series X (che trovate invece in sconto su Amazon) è stata spesso ridisegnata con edizioni speciali nate da collaborazioni importanti, l’ultima delle quali vi darà la possibilità di vincere gratis una console Series S in edizione limitata dedicata a Pac-Man.

L’iniziativa nasce naturalmente per promuovere il lancio di Pac-Man World Re-Pac, il remake della prima avventura 3D della mascotte di casa Namco che abbiamo premiato nella nostra recensione, con un design che non possiamo non definire incredibilmente nostalgico.

Una nuova promozione che segue immediatamente quella terminata per la bellissima console a tema Top Gun, ma che anche in questo caso ha reso disponibile il nuovo giveaway agli utenti italiani.

La console presenta un design che richiama i livelli del grande classico arcade, con il “cerchio” di Xbox Series S appositamente ridipinto per trasformarsi nel volto del celebre eroe Pac-Man.

Un design ripetuto anche per il controller allegato, che presenta pulsanti dorsali, analogici e D-Pad colorati di blu, in riferimento al colore dei percorsi del primo titolo dedicato al celebre eroe giallo.

Per poter partecipare al giveaway, non dovrete fare altro che lasciare un follow su Twitter all’account ufficiale Xbox e fare un retweet al post che vi riproporremo di seguito con l’hashtag #PacManXboxSweepstakes:

It's a Pac-Man World and we're just living in it.

Follow and RT with #PacManXboxSweepstakes for a chance to win this Pac-Man World Re-Pac Xbox Series S.

Ages 18+. Ends 9/19/22. Rules: https://t.co/6ZjynYOgsR pic.twitter.com/qzn9q38CRq

— Xbox (@Xbox) August 30, 2022