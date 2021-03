Una nuova esclusiva Xbox è arrivata su Steam (con cross-play)

Microsoft ha annunciato l’arrivo di una nuova esclusiva Xbox su Steam.

Dopo il successo di Sea of Thieves, che registra ancora numeri impressionanti anno dopo anno, è oggi la volta di Forza Horizon 4.

L’uscita si celebrerà alle ore 19:00, il classico orario del refresh del negozio online di Valve, e proporrà diverse edizioni, tra cui (oltre la base) una Ultimate e una Deluxe.

Il racing open world di Playground Games è stato pubblicato in origine nel 2018 ed era già disponibile su PC, ma solo tramite lo store di Windows.

Lo studio inglese è ora impegnato, in aggiunta, su un reboot della serie di Fable, che non ha però ancora una data d’uscita.

Gli appassionati possono ora goderselo su Steam, l’ecosistema preferito dagli appassionati di PC gaming, come dimostrato dai numeri crescenti ma ancora indietro dell’agguerrito Epic Games Store.

Forza Horizon 4 supporta il cross-play tra tutte le piattaforme – Xbox One, Xbox Series X|S, PC e anche Android, dov’è giocabile in cloud – ma non i cross-save tra Steam e gli altri client a causa di «limitazioni tecniche».

Questi sono invece i requisiti di sistema:

MINIMI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 version 15063.0 or higher Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz Memoria: 4 GB di RAM Scheda video: NVidia 650TI OR AMD R7 250x DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 80 GB di spazio disponibile



CONSIGLIATI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 version 15063.0 or higher Processore: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470 DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 100 GB di spazio disponibile



La novità arriva pochi istanti dopo l’ufficializzazione dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, un altro grande momento in questo inizio di generazione della casa di Redmond.

Ovviamente, il modo più economico per portarsi a casa Forza Horizon 4 e le altre uscite del platform owner, sia su PC che su console, resta Xbox Game Pass.