Epic Games Store: la strategia di giochi gratis lo sta aiutando a superare Steam?

Da quando ha deciso di lanciarsi nel mercato dei client per videogiochi, Epic Games ha sempre seguito una strategia estremamente aggressiva: la compagnia autrice di Fortnite, infatti, ha cominciato a regalare videogiochi ogni settimana, con il culmine nel periodo natalizio (con un regalo al giorno fino a fine dicembre), per attirare a sé nuovi utenti che potessero iscriversi per riscattarli.

A questo, si affianca una strategia di importanti investimenti, che ha portato numerose esclusive a tempo nel suo catalogo, strappandole al concorrente Steam. Come ricorderete, infatti, il dirigente Tim Sweeney aveva spiegato i suoi intenti “belligeranti” nei confronti di Valve, a suo dire rea di trattenere una percentuale troppo significativa delle vendite per sé, danneggiando così gli sviluppatori. Epic sta seguendo una strategia diversa e, spiegò il fondatore e CEO della compagnia, non avrebbe desistito dalle sue politiche aggressive finché Valve non si fosse convinta a cambiare le sue politiche.

Epic Games Store regala un videogioco ogni giovedì

Il suo piano sta pagando? Secondo i numeri diffusi dalla compagnia, più o meno. Nel corso del 2020, Epic Games Store è cresciuto in tutte le aree, arrivando ad avere 108 milioni di utenti in più rispetto al 2019 – per un totale di 160 milioni. A dicembre, forte dei regali di natale, il client ha avuto 56 milioni di utenti attivi.

C’è però un altro dato significativo: gli utenti spendono molto poco su Epic Games Store. I dati parlano di $700 milioni investiti dai giocatori nei loro acquisti sul negozio digitale, ma di questi solo $265 milioni sono stati spesi per giochi third-party da portarsi a casa – ossia giochi diversi da Fortnite e Rocket League. Il dato rilevante è che sono numeri essenzialmente uguali a quelli del 2019, con Epic Games Store che, quindi, non sta avendo una impennata: in quel caso, vennero spesi su Epic $680 milioni, di cui $251 milioni per l’acquisto di giochi third-party.

Vedremo ora se e come i numeri andranno a cambiare nel corso del 2021, considerando che Epic Games sta seguendo la medesima strategia: continuano, infatti, le proposte di giochi gratis, mentre Hitman 3 è arrivato su PC esclusivamente sullo store di Tim Sweeney e compagni.