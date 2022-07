Una delle più grandi perle del 2021 arriva finalmente su PS5 (e PS4)

Era ottobre 2021 quando il nostro Daniele Spelta, il guru per eccellenza della nostra redazione quando si tratta di scovare perle uniche dal panorama indipendente, vi aveva parlato di Inscryption. Il nuovo gioco firmato Daniel Mullins lo aveva colpito in positivo, alla sua uscita su PC, per una serie di elementi che aveva descritto nella recensione firmata per SpazioGames.it.

Un’atmosfera unica, ad esempio, ma anche la sensazione di giocare un gioco che vi gioca allo stesso tempo; una storia raccontata attraverso un colpi di scena ben orditi, oscuri, di assoluto coinvolgimento. In sintesi, l’ennesima prova che chiunque tiri dritto davanti al panorama delle produzioni più piccole, perché le ritiene di poco conto, finisce con il perdersi alcune delle proposte più interessanti del videogioco.

Se non siete tra queste persone, sarete ben felici di sapere che Inscryption sta ufficialmente arrivando anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. A confermarlo è stato il publisher Devolver Digital, che anticipa anche una data di lancio molto vicina.

The incomparable Inscryption comes to @PlayStation 5 + PlayStation 4 later next month and is available to preorder now!

Earlier we said it was coming this month which was a total misplay. pic.twitter.com/EHLWqzEVa0

— Devolver Digital (@devolverdigital) July 15, 2022